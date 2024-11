Seap abre processo seletivo com salários de até R$ 6.328,99; confira

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 199 vagas em diferentes cargos. Para participar, os candidatos precisam ter escolaridade de nível fundamental, médio ou superior. As inscrições abrem nesta quinta (7) e seguem até o dia 13 deste mês.

Os interessados podem se inscrever a partir de 00h de quinta até 23:59 do dia 13. A inscrição é feita exclusivamente via internet, no site da Secretaria. Veja os salários:

Para cargos de nível fundamental: R$1.320,00, acrescido de 100% de Gratificação Risco de Vida, R$ R$ 1.320,00, mais R$ 1.500,00 de auxílio alimentação, totalizando um montante bruto de R$ 4.140,00;

Para nível médio: R$ R$ 1.320, mais 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.320, Abono Salarial de R$ 100 mais R$ 1.500 de auxílio alimentação, totalizando um salário bruto de R$ 4.240,00;

Para candidatos com nível superior: R$ 1.724,64, mais 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.724,64, 80% de gratificação de escolaridade R$ 1.379,71 e auxílio alimentação de R$ 1.500,00, totalizando R$ 6.328,99 de salário bruto.

Confira as vagas ofertadas pela Seap:

Nível fundamental:

Auxiliar de serviços de agropecuária – 3 (vagas)

Auxiliar operacional – 7 (vagas)

Nível médio:

Assistente administrativo – 68 (vagas)

Assistente de agropecuária – 5 (vagas)

Assistente de informática – 11 (vagas)

Eletricista – 2 (vagas)

Nível superior:

Fonoaudiologia – 1 (vaga)

Técnico em gestão agropecuária/agronomia – 3 (vagas)

Técnico em gestão de informática – 7 (vagas)

Técnico em gestão de infraestrutura/arquitetura – 2 (vagas)

Técnico em gestão de infraestrutura/engenharia civil– 2 (vagas)

Técnico em gestão de infraestrutura/engenharia elétrica – 3 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/biomedicina – 2 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/ciências sociais– 1 (vaga)

Técnico em gestão penitenciária/enfermagem – 15 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/farmácia – 2 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/medicina – 5 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/medicina com especialização em psiquiatria – 1 (vaga)

Técnico em gestão penitenciária/nutrição – 8 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/odontologia – 5 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/pedagogia – 7 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/psicologia– 13 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/serviço social – 11 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/terapia ocupacional – 3 (vagas)

Técnico em gestão penitenciária/administração – 3 (vagas)

Técnico em gestão pública/ciências contábeis – 9 (vagas).