Maior ONG de inclusão social abre vagas para jovens do Norte; Pará tem 3 cidades com oportunidade

Entre 12 e 13 de novembro, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, realiza uma “Maratona de Vagas” focada em 9 unidades e postos de atendimento na região Norte. O evento gratuito vai ofertar 520 oportunidades para estagiários e aprendizes, e ocorre das 9h às 16h, horário local. No Pará, as cidades participantes do processo seletivo são Belém, Marabá e Santarém.

Mais de 350 vagas são destinadas ao programa de estágio, voltadas aos estudantes do Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior a partir dos 16 anos. As áreas de Administração, Jurídica, Marketing, Contabilidade e Tecnologia da Informação são as que mais oferecem vagas.

Já o programa de Aprendizagem contabiliza mais de 170 oportunidades. Para se candidatar às vagas nesta modalidade, é preciso ter entre 14 e 24 anos incompletos, estar cursando o ensino Fundamental/Médio, ou ter concluído os estudos. As vagas são destinadas principalmente para áreas administrativa, bancária, vendas e logística.

“A maratona tem o intuito de oferecer aos jovens atendimento personalizado para dar o primeiro passo no mundo do trabalho. As unidades e postos de atendimento do CIEE estarão preparados para receber os interessados e fornecer todas as informações necessárias”, conta Júlio César da Silva, gerente de Atendimento do Centro-Oeste, Norte e DF do CIEE. Segundo ele, a ação busca levar oportunidades de inclusão no mundo do trabalho aos jovens.

Quem quiser participar deve comparecer a uma das unidades e polos de atendimento do Centro de Integração com os documentos pessoais. O preenchimento do perfil na plataforma da instituição requer endereço completo e contatos, como e-mail e número de telefone.

Endereços das cidades da região Norte

Cidade | Endereço

Belém - Av. Conselheiro Furtado, 2865. Ed. Síntese 21, Loja 02. Bairro Cremação;

Marabá - Folha 32 Quadra 19 Lote Especial. Ed. VP8 Office - 1º Andar, sala 102;

Santarém - Tv. Professora Agripina de Matos 788 Sala 05 - Prime Office Caranazal.

Sobre o CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela entrada de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.