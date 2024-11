São Francisco Xavier é celebrado por mais de mil devotos em Barcarena durante a 210ª edição do Círio

A vila histórica de São Francisco Xavier, no município de Barcarena, celebrou a 210ª edição do Círio de seu padroeiro, São Francisco Xavier, na manhã deste domingo (24/11). A procissão, que reuniu mais de mil fieis, teve como tema deste ano "São Francisco Xavier, missionário de esperança", e seguiu com grande devoção e participação da comunidade.

A procissão saiu da Igreja de São Tomé e São Francisco de Assis, localizada na comunidade de São Francisco Xavier, e percorreu as ruas do bairro Laranjal até a Igreja de São Francisco Xavier, onde o santo padroeiro foi recebido com diversas homenagens.

Durante o trajeto, os devotos demonstraram sua fé e devoção, aplaudindo o santo e prestando suas reverências. Ao final da procissão, foi celebrada uma missa em sua homenagem, conduzida pelo Pároco Frei Arilson.

Sivanilda Silva, coordenadora da comunidade católica de São Francisco Xavier, falou sobre a importância do evento para a comunidade. "Como comunidade, é muito gratificante participar dessa festividade, que também traz uma grande responsabilidade, já que São Francisco Xavier é o padroeiro de Barcarena. Trabalhamos muito para essa celebração, que é realizada há mais de 200 anos, com 21 dias de festa", afirmou.

A programação religiosa iniciou com ações de evangelização nas ruas, realizadas na primeira semana do evento, e contou com a participação de mais de 200 pessoas. A segunda semana foi marcada por alvoradas matinais, que aconteciam às 5h, com o povo participando fervorosamente, acreditando no poder de intercessão do santo.

Ao longo dos dias seguintes, a comunidade realizou missas diárias e diversas atividades culturais, incluindo noites de bingo e animações no salão paroquial, proporcionando um ambiente de confraternização e fortalecimento da fé entre os participantes.

A coordenação da festa destacou que o tema deste ano, "São Francisco Xavier, missionário de esperança", foi um grande impulsionador para o desenvolvimento da tradição, com a comunidade se unindo cada vez mais para celebrar a vida e o legado do santo, mantendo viva a história e os costumes da vila histórica.