Saiba quais serão as programações gratuitas para o Natal em Belém

O Natal se aproxima, trazendo o espírito de solidariedade, celebração e amor para a cidade de Belém. A capital paraense terá diversas programações gratuitas para comemorar o momento em família, com atrações para todas as idades. Cortejos temáticos, shows, coral natalino e a Casinha do Papai Noel são algumas das atrações que o público pode visitar — e de forma gratuita.

Confira a programação completa

Estação das Docas

De 20 a 25 de dezembro, a Estação das Docas, em Belém, será cenário de uma programação natalina mágica, com cortejos temáticos, apresentações musicais e a aguardada presença do Papai Noel. Com decoração inspiradora, a Estação se transforma em um dos cenários mais encantadores da cidade durante o mês de dezembro. Toda a programação é gratuita.

A OS Pará 2000, gestora do espaço, é parceira da campanha Natal Solidário Liga do Bem há seis anos. Em sua 13ª edição, a campanha recebe doações até o dia 23 de dezembro. Além da Estação das Docas, o Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga também são pontos oficiais de arrecadação.

Na Estação das Docas, as doações podem ser entregues no Memorial do Porto, diariamente, das 10h à 0h.

Locais de doação nos demais espaços

Mangal das Garças: Museu Amazônico de Navegação — terça a domingo, das 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga: Espaço de Acolhimento — quarta a segunda, das 6h às 17h

Campanha Natal Solidário Liga do Bem

Doações: brinquedos novos e cestas básicas

Contato: (91) 98205-4642 | @ligadobem.pa

Natal na Estação 2025

20/12 (sábado): Cortejo com personagens — 17h

21/12 (domingo): Cortejo da bandinha de Natal + Visita do Papai Noel + Fotos impressas + Coral Vozes da Santa Casa — 17h às 19h

22 e 23/12 (segunda e terça): Visita do Papai Noel — 17h30 às 19h30

24/12: Funcionamento excepcional — 10h às 15h

25/12 (quarta-feira): Espetáculo de Natal com Papai Noel — 17h30 às 19h30

Parque da Cidade

Neste final de semana, dias 20 e 21, a programação cultural do Natal Encantado do Parque será repleta de música e momentos especiais. Serão duas apresentações por dia, iniciando às 18h, de forma integralmente gratuita. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e terá atrações em todos os finais de semana de dezembro.

Natal Encantado do Parque

Dia 20: cantor Cláudio Jr, às 18h e Grupo de Tradições Marajoara Cruzeirinho, às 19h.

Dia 21: cantora Andréa Pinheiro, às 18h e Coral Vozes de Cristo Rei, às 19h.

Cantata de Natal

Uma Cantata de Natal será realizada na escadaria do Hospital Dom Luiz I, em Belém, nesta sexta-feira (19), às 18 horas. O evento contará com apresentações de corais natalinos e a participação especial do Papai Noel, em uma programação aberta ao público.

Serviço

Evento: Cantata de Natal

Local: Escadaria do Hospital Dom Luiz I, na avenida Generalíssimo Deodoro

Data: 19 de dezembro

Horário: 18h

Atrações: Corais natalinos e Papai Noel

Especial de Natal

A capital paraense receberá, pela primeira vez, o Especial de Natal — evento que marca um novo momento na programação cultural de Belém, levando música, atrações e decoração especial para toda a família. A programação será realizada em três pontos estratégicos da cidade: Parque Linear da Doca, Portal da Amazônia e Praça Batista Campos.

A programação segue até o dia 21 de dezembro, com festas a partir das 17h nos dias 14 e 20, além de visitas do Papai Noel nos dias 13 e 21. Diversos bairros e distritos, como Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro, também receberam iluminação natalina.

Casinha do Papai Noel

Neste sábado (13), será realizada a abertura da Casinha do Papai Noel, com uma programação natalina inédita, a partir das 19h. Localizada na Praça Batista Campos, em Belém, o local é voltado para a criançada, familiares e demais visitantes, no qual será possível fazer fotos com o ‘bom velhinho’. A experiência segue na capital paraense até 21 de dezembro.

Serviço

19h – Abertura da Casinha do Papai Noel

19h às 21h – Experiência Natalina na Praça

21h – Encerramento

Natal Encantado

A Caravana Natal Encantado da Equatorial desembarca na Região Metropolitana de Belém. Nesta sexta-feira, 19, a iniciativa ocorre na capital paraense, no Portal da Amazônia, e no sábado, 20, a programação será em Ananindeua, no Parque Vila Maguary, sempre a partir das 18h. As cidades encerram a jornada de Natal do projeto que percorreu 10 cidades de todas as regiões do estado.

A programação inclui apresentações de teatro, dança, coral e música regional, reunindo o que há de melhor na cultura paraense para celebrar a união e a alegria do Natal. Tudo de forma gratuita. Um dos pontos altos da caravana é a chegada do Papai Noel, que traz elementos que celebram a cultura e as belezas do Pará, além da simbólica 'neve' para encantar a criançada.

Serviço

Natal Encantado em Belém

Data: 19/12

Hora: 18h

Local: Portal da Amazônia

Natal Encantado em Ananindeua

Data: 20/12

Hora: 18h

Local: Parque Vila Maguary



