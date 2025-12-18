Confira 7 ideias de presente de Natal para a irmã ou aquela amiga do coração

Escolher um presente para uma amiga no fim de ano pode gerar dúvidas, especialmente quando a intenção é demonstrar carinho sem exageros. Em datas como o Natal, o valor simbólico costuma falar mais alto do que o presente em si.

Amigas fazem parte da rotina em diferentes fases da vida, seja na infância, na escola, no trabalho ou na faculdade. Pensando nisso, reunimos sugestões de presentes que podem marcar a data e reforçar esses laços.

Opções de presentes para amigas no fim de ano

Pulseira da amizade

A pulseira da amizade é um acessório simples, que pode ser usado em diferentes ocasiões. O item costuma simbolizar momentos compartilhados e funciona como uma lembrança da relação construída ao longo do tempo (Preço mínimo: R$ 20 | Preço médio: R$ 60)

Kit de skincare

O kit de skincare é indicado para amigas que valorizam o autocuidado. A opção pode ser usada em momentos de descanso e está associada a rotinas de cuidados pessoais (Preço mínimo: R$ 50 | Preço médio: R$ 130)

Livros do gênero de preferência

Livros são alternativas para amigas que gostam de leitura e colecionam obras de diferentes gêneros. A escolha pode variar de acordo com o interesse literário de quem vai receber o presente (Preço mínimo: R$ 35 | Preço médio: R$ 65)

Bolsas

A bolsa é um acessório funcional, utilizado no dia a dia para carregar itens básicos. Existem modelos voltados tanto para ocasiões formais quanto para compromissos mais informais (Preço mínimo: R$ 70 | Preço médio: R$ 180)

Ingresso para show, peça ou concerto

Ingressos para eventos culturais são opções para amigas que gostam de sair e participar de atividades fora da rotina. O presente pode proporcionar momentos de lazer e convivência (Preço mínimo: R$ 50 | Preço médio: R$ 300)

Maleta de maquiagem

A maleta de maquiagem é indicada para quem gosta de se arrumar e testar diferentes produtos. O item pode ser usado tanto no cotidiano quanto em ocasiões específicas (Preço mínimo: R$ 100 | Preço médio: R$ 250)

Vale-presente de salão

O vale-presente para salão de beleza é uma alternativa ligada ao cuidado pessoal. A opção permite que a pessoa escolha o melhor momento para utilizar o serviço, de acordo com a disponibilidade (Preço mínimo: R$ 80 | Preço médio: R$ 200)

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)