Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Presente de Natal barato: 8 ideias criativas e econômicas

Mesmo com o orçamento apertado, é possível encontrar opções de ótimo custo-benefício para presentear amigos e familiares neste fim de ano

Jennifer Feitosa
fonte

Descubra como surpreender neste Natal com opções que unem significado e simplicidade, sem comprometer o orçamento (Freepik)

Buscar presentes com significado e simplicidade é possível, mesmo quando o orçamento de fim de ano exige atenção. A intenção de presentear e demonstrar carinho pode ser concretizada com opções acessíveis.

Não é preciso desanimar se o planejamento financeiro estiver apertado. Há diversas alternativas de presentes com excelente qualidade e preços convidativos, que valorizam o gesto de lembrar do próximo.

A seguir, confira uma seleção de presentes de Natal acessíveis que unem bom custo-benefício e a possibilidade de surpreender sem gastar muito.

VEJA MAIS

image Presente de Natal feito à mão: veja 7 opções fáceis e passo a passo
Reconecte-se com quem você ama através de gestos de afeto. Conheça sete presentes artesanais que aquecem o coração e criam memórias.

image Amigo secreto: o que dar de presente sem errar? Confira 7 opções!
Confira uma lista de opções criativas e funcionais que prometem agradar a todos no tradicional evento de fim de ano

image Saiba qual presente dar para cada signo neste Natal
Use os saberes celestes para acertar em cheio no presente repleto de significados e emoções neste fim de ano

8 sugestões de presentes de Natal que cabem no bolso

  1. Chocolate em barra ou caixa

    Considerado um presente quase universal, o chocolate agrada a maioria das pessoas pela variedade de sabores. Pode ser utilizado para decorar sobremesas ou combinado com outros itens. Os preços variam entre R$ 11 e R$ 18.

  2. Chaveiros personalizados

    Este acessório é uma opção para presentear com uma foto ou frase que aqueça o coração. Ele acompanha o presenteado em mochilas ou bolsas. Os preços variam entre R$ 15 e R$ 30.

  3. Pelúcias

    As pelúcias representam um presente simbólico e carinhoso, adequado para crianças e adultos. Podem ser colecionáveis ou servir para enfeitar ambientes. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 45.

  4. Produtos de skincare

    Ideal para pessoas que valorizam o autocuidado estético e a rotina de cuidados com o rosto, tanto ao acordar quanto ao dormir. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 40.

  5. Cartão-presente

    Esta opção oferece praticidade e variedade de escolha ao presenteado, que pode selecionar o item de sua preferência. É uma alternativa com bom custo-benefício. Os preços variam entre R$ 15 e R$ 50.

  6. Kit de hidratante e óleo corporal

    Uma escolha para quem aprecia fragrâncias e a sensação de pele bem cuidada. Há diversas marcas de qualidade e recomendadas no mercado. Os preços variam entre R$ 35 e R$ 70, conforme a marca.

  7. Jogos de tabuleiro (ex: xadrez, dama, Banco Imobiliário)

    Os jogos de tabuleiro oferecem entretenimento para fins de semana e dias de folga, proporcionando diversão com amigos e familiares. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 50.

  8. Kit material (caderno pequeno, caneta decorada, copo térmico pequeno)

    Esta opção é útil para quem estuda ou trabalha, permitindo anotações diárias e hidratação. Os itens podem ser usados rotineiramente. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 60.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dicas de presentes

natal

presentes baratos

dicas de presentes de natal
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda