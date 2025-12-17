Presente de Natal barato: 8 ideias criativas e econômicas

Buscar presentes com significado e simplicidade é possível, mesmo quando o orçamento de fim de ano exige atenção. A intenção de presentear e demonstrar carinho pode ser concretizada com opções acessíveis.

Não é preciso desanimar se o planejamento financeiro estiver apertado. Há diversas alternativas de presentes com excelente qualidade e preços convidativos, que valorizam o gesto de lembrar do próximo.

A seguir, confira uma seleção de presentes de Natal acessíveis que unem bom custo-benefício e a possibilidade de surpreender sem gastar muito.

8 sugestões de presentes de Natal que cabem no bolso

Chocolate em barra ou caixa Considerado um presente quase universal, o chocolate agrada a maioria das pessoas pela variedade de sabores. Pode ser utilizado para decorar sobremesas ou combinado com outros itens. Os preços variam entre R$ 11 e R$ 18. Chaveiros personalizados Este acessório é uma opção para presentear com uma foto ou frase que aqueça o coração. Ele acompanha o presenteado em mochilas ou bolsas. Os preços variam entre R$ 15 e R$ 30. Pelúcias As pelúcias representam um presente simbólico e carinhoso, adequado para crianças e adultos. Podem ser colecionáveis ou servir para enfeitar ambientes. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 45. Produtos de skincare Ideal para pessoas que valorizam o autocuidado estético e a rotina de cuidados com o rosto, tanto ao acordar quanto ao dormir. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 40. Cartão-presente Esta opção oferece praticidade e variedade de escolha ao presenteado, que pode selecionar o item de sua preferência. É uma alternativa com bom custo-benefício. Os preços variam entre R$ 15 e R$ 50. Kit de hidratante e óleo corporal Uma escolha para quem aprecia fragrâncias e a sensação de pele bem cuidada. Há diversas marcas de qualidade e recomendadas no mercado. Os preços variam entre R$ 35 e R$ 70, conforme a marca. Jogos de tabuleiro (ex: xadrez, dama, Banco Imobiliário) Os jogos de tabuleiro oferecem entretenimento para fins de semana e dias de folga, proporcionando diversão com amigos e familiares. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 50. Kit material (caderno pequeno, caneta decorada, copo térmico pequeno) Esta opção é útil para quem estuda ou trabalha, permitindo anotações diárias e hidratação. Os itens podem ser usados rotineiramente. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 60.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)