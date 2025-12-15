Capa Jornal Amazônia
Presente de Natal feito à mão: veja 7 opções fáceis e passo a passo

Reconecte-se com quem você ama através de gestos de afeto. Conheça sete presentes artesanais que aquecem o coração e criam memórias.

Jennifer Feitosa
fonte

Presentes feitos à mão carregam muito sentimento, significado e dedicação (Freepik)

Presentes de Natal feitos à mão carregam significado e dedicação. Muitas vezes, eles são mais valorizados do que itens caros comprados em lojas.

Um presente artesanal expressa sentimentos como amor, respeito e tempo investido. É uma forma de criar memórias e fortalecer conexões com quem se ama.

A seguir, confira um guia com sete sugestões fáceis para criar seu próprio presente de Natal com um passo a passo detalhado.

Ideias de presentes feitos à mão para o Natal

O álbum de fotografia é um presente que aquece o coração, pois ele mostra momentos da vida com pessoas queridas. É uma opção simbólica para todas as idades.

1. Álbum de fotografia

Este item é ideal para relembrar momentos especiais e transmitir afeto. O valor sentimental do álbum transcende o custo material, reforçando laços.

  • Prepare o material, incluindo papel, cola, tesoura e fotos;
  • Crie a estrutura, cortando o papel Kraft no formato desejado;
  • Encaderne pela lateral, utilizando um furador e fita ou cola;
  • Decore as páginas com as fotos, desenhos e anotações.

Um pote de vidro recheado com recados manuscritos é uma escolha versátil. Ele agrada a quem busca conforto nas palavras em diferentes momentos do dia.

2. Pote de vidro recheado com mensagens

Este presente é uma oportunidade de oferecer carinho e apoio através de frases inspiradoras ou lembretes. Os recados podem ser lidos antes de sair, ao dormir ou em momentos de necessidade.

  • Lave e seque um pote de vidro que possua tampa;
  • Decore a parte externa do pote como preferir;
  • Escreva os recados em Post-its ou em papel A4, recortando se necessário;
  • Coloque os recados dentro do pote, feche-o e faça uma embalagem.

Plantas geram harmonia e são ideais para pessoas que valorizam o meio ambiente. Este presente contribui para um ar mais puro e leve no ambiente.

3. Plantas

Presentear com plantas demonstra cuidado e atenção ao bem-estar do presenteado. É uma forma de trazer a natureza para perto, promovendo um ambiente mais acolhedor.

  • Ajeite uma muda em um vaso, que pode ser comprado ou reutilizado;
  • Adube e escolha a planta considerando o ambiente onde ela será exposta;
  • Acrescente uma lista de dicas para o cuidado adequado da planta.

Cartas feitas à mão são um dos presentes mais aguardados, especialmente pelo público feminino. Elas carregam palavras que transbordam sentimento e fortalecem conexões.

4. Cartas feitas à mão

A escrita manual permite expressar emoções profundas e reconectar pessoas. Uma carta é um registro tangível de afeto, capaz de evocar memórias e solidificar laços.

  • Escolha o papel de sua preferência e escreva o que sente;
  • Pegue outro papel, como o A4, e crie um envelope;
  • Embrulhe tudo em uma embalagem simples.

Uma receita natalina é uma ótima ideia para presentear na Ceia de Natal. Agrada tanto quem tem preferências específicas quanto quem busca novos sabores.

5. Uma receita natalina

A comida preparada com carinho é um presente que alegra e surpreende. Escolher ou criar uma receita especial para a celebração demonstra cuidado e permite compartilhar momentos gastronômicos.

  • Escolha uma receita de sua preferência, que pode ser encontrada na internet ou na página especial de receitas de O Liberal;
  • Siga o passo a passo da receita com atenção;
  • Surpreenda os convidados chegando com uma comida inesperada para a ceia de Natal.

O marca-páginas é uma opção para amantes de livros que gostam de sinalizar o ponto de leitura. Pode ser um item surpresa dentro de um livro já presenteado.

6. Marca-páginas

Este acessório útil e personalizado é capaz de gerar alegria entre leitores. A inclusão de um marca-páginas artesanal em um livro pode transformar um presente simples em algo memorável.

  • Recorte o papel Kraft ou o de sua preferência no formato desejado;
  • Decore com canetinha, lápis de cor ou adesivos;
  • Embale o marca-páginas com papel de presente simples.

A caneta decorativa é um presente útil para quem escreve muito à mão. Decorada de forma especial, ela pode transmitir ânimo e alegria ao usuário.

7. Caneta decorativa

Personalizar um item de uso diário, como uma caneta, confere a ele um significado único. O objeto se torna não apenas funcional, mas também um lembrete do carinho de quem presenteou.

  • Escolha uma caneta, preferencialmente transparente;
  • Use cetim fino, barbante ou fio de lã para decorar ao redor;
  • Para o topo, utilize miçangas ou cole um objeto pequeno com cola quente.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

