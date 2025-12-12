Capa Jornal Amazônia
Amigo secreto: o que dar de presente sem errar? Confira 7 opções!

Confira uma lista de opções criativas e funcionais que prometem agradar a todos no tradicional evento de fim de ano

Jennifer Feitosa
fonte

Descubra sugestões para garantir o sucesso do seu amigo oculto neste Natal (Freepik)

Final de ano é a época do amigo secreto, e a escolha do presente gera incerteza. A tradição de presentear colegas, amigos e familiares é comum nos últimos meses do ano.

Conhecido como amigo secreto ou amigo invisível, o evento pode gerar satisfação ou desapontamento. Contudo, ele se mantém como um momento presente nas confraternizações de fim de ano.

Para auxiliar na escolha, apresentamos sete opções de presentes que podem ser consideradas. Essas sugestões visam facilitar a decisão para o amigo secreto de fim de ano.

Sugestões de presentes para o Amigo Secreto

  1. Colar personalizado: Este item é único e pode ser usado em diversas ocasiões. É um acessório elegante e sofisticado, indicado para amantes de joias. (preço mais barato: R$ 50 | preço médio: R$ 120)
     
  2. Fone de ouvido sem fio: É uma opção discreta e simples, ideal para quem aprecia ouvir música em qualquer lugar. Atualmente, este tipo de fone é bastante utilizado. (preço mais barato: R$ 40 | preço médio: R$ 150)
     
  3. Canecas personalizadas: Este presente é adequado para colecionadores e para quem gosta de consumir líquidos quentes em dias frios. A personalização pode incluir personagens ou frases. (preço mais barato: R$ 25 | preço médio: R$ 45)
     
  4. Kit de beleza: Esta opção atende a quem valoriza o autocuidado, abrangendo maquiagens, rotinas de skincare e cuidados capilares. (preço mais barato: R$ 70 | preço médio: R$ 200)
     
  5. Livros: São uma escolha para quem gosta de ler, com opções que incluem terror, ficção científica, romance ou temas de trabalho e terapia pessoal. Livros promovem conhecimento e novas perspectivas. (preço mais barato: R$ 20 | preço médio: R$ 50)
     
  6. Cesta de chocolate: Este presente geralmente agrada, com variedades que incluem chocolates com cobertura, amargos, brancos ou ao leite. Pode ser consumido como uma sobremesa. (preço mais barato: R$ 60 | preço médio: R$ 150)
     
  7. Garrafa térmica: Este item é útil para manter bebidas geladas em dias quentes. A garrafa térmica é essencial para locais distantes ou para pessoas que permanecem fora de casa por longos períodos. (preço mais barato: R$ 35 | preço médio: R$ 90)

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

