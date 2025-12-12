Saiba qual presente dar para cada signo neste Natal
Use os saberes celestes para acertar em cheio no presente repleto de significados e emoções neste fim de ano
A escolha do presente ideal para o Natal pode gerar dúvidas. Para facilitar, a Redação Integrada de O Liberal separou um guia astrológico, que dá dicas de como acertar na escolha, usando os saberes celestes para encontrar um mimo repleto de significados.
A astrologia sugere que cada signo recebe algo simbólico e distinto, de forma individual. O objetivo é que o presente aqueça o coração, acalme ou reviva emoções.
Descobrir o que toca a alma do presenteado transforma um objeto em uma lembrança eterna e valiosa.
Áries: Fogo de renascimento interior
Para os arianos, o presente não deve ser apenas um enfeite. O ideal é algo que desperte emoção, como uma viagem ou uma atividade radical.
Eles valorizam o impulso e a adrenalina, não objetos decorativos.
Touro: Prazer sensorial e autocuidado
Taurinos são motivados pelo toque, cheiro e sabor. Presentes artesanais, perfumes duradouros e kits de autocuidado são boas opções.
A intenção cheia de amor e dedicação é fundamental para este signo.
Gêmeos: Ideias que geram conhecimento
Geminianos valorizam presentes que estimulem o conhecimento. Livros, cursos ou oportunidades para conversas curiosas são escolhas acertadas.
A importância reside nos valores que o presente pode agregar.
Câncer: Afeto e conexão
Para os cancerianos, presentes com significado e amor são irresistíveis. Uma carta feita à mão ou um álbum de fotos são exemplos.
Tudo que carrega afeto agrada este signo, independentemente da data.
Leão: Brilhar é o foco
O presente ideal para Leoninos deve enaltecer o brilho natural deles. Itens de luxo, elegantes ou únicos são muito apreciados.
Leão gosta de ser visto e celebrado.
Virgem: Equilíbrio e calmaria na vida
Virginianos valorizam a ordem. Presentes que promovam organização mental, física ou espiritual são muito bem-vindos.
Itens que garantem uma vida mais prática e contribuem para o bem-estar, como rituais de autocuidado, são essenciais.
Libra: Estética, beleza e simbolismo
O presente perfeito para librianos combina beleza e significado. Encontros planejados, peças de moda ou livros emotivos são boas escolhas.
Algo que renove a conexão também agrada este signo.
Escorpião: Intensidade e poder pessoal
O presente ideal deve carregar história e força, sem superficialidade. Foque em presentes como itens de autocuidado, roupas marcantes ou objetos simbólicos de poder.
Qualquer objeto precisa ter alma e grande significado para tocar este signo.
Sagitário: Espírito de liberdade e aventureiro
Sagitarianos buscam expandir conhecimentos e criar novas experiências. Viagens para conhecer outras culturas são ideais.
Tudo que agrega crescimento e faz sentir que há muito a ser descoberto é um bom presente.
Capricórnio: Qualidade útil e discreta
O presente para capricornianos deve ter excelente qualidade, ser eficiente e duradouro. Relógios e peças clássicas são exemplos.
Algo útil para o futuro é valorizado. Capricornianos apreciam a elegância silenciosa e a solidez.
Aquário: Algo novo e inovador
Aquarianos adoram surpresas e tudo que é novo e diferente. Gostam de itens futuristas e presentes incomuns.
Eles admiram ganhar algo único e exclusivo.
Peixes: Magia e conexão sentimental
Piscianos valorizam presentes que conectam almas. Artes, música, poesia, itens com histórias e terapia são boas opções.
Tudo que carrega um sentimento de magia e toca o coração é apreciado por este signo de alma delicada e leve.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
