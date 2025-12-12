Saiba qual presente dar para cada signo neste Natal

A escolha do presente ideal para o Natal pode gerar dúvidas. Para facilitar, a Redação Integrada de O Liberal separou um guia astrológico, que dá dicas de como acertar na escolha, usando os saberes celestes para encontrar um mimo repleto de significados.

A astrologia sugere que cada signo recebe algo simbólico e distinto, de forma individual. O objetivo é que o presente aqueça o coração, acalme ou reviva emoções.

Descobrir o que toca a alma do presenteado transforma um objeto em uma lembrança eterna e valiosa.

Áries: Fogo de renascimento interior

Para os arianos, o presente não deve ser apenas um enfeite. O ideal é algo que desperte emoção, como uma viagem ou uma atividade radical.

Eles valorizam o impulso e a adrenalina, não objetos decorativos.

Touro: Prazer sensorial e autocuidado

Taurinos são motivados pelo toque, cheiro e sabor. Presentes artesanais, perfumes duradouros e kits de autocuidado são boas opções.

A intenção cheia de amor e dedicação é fundamental para este signo.

Gêmeos: Ideias que geram conhecimento

Geminianos valorizam presentes que estimulem o conhecimento. Livros, cursos ou oportunidades para conversas curiosas são escolhas acertadas.

A importância reside nos valores que o presente pode agregar.

Câncer: Afeto e conexão

Para os cancerianos, presentes com significado e amor são irresistíveis. Uma carta feita à mão ou um álbum de fotos são exemplos.

Tudo que carrega afeto agrada este signo, independentemente da data.

Leão: Brilhar é o foco

O presente ideal para Leoninos deve enaltecer o brilho natural deles. Itens de luxo, elegantes ou únicos são muito apreciados.

Leão gosta de ser visto e celebrado.

Virgem: Equilíbrio e calmaria na vida

Virginianos valorizam a ordem. Presentes que promovam organização mental, física ou espiritual são muito bem-vindos.

Itens que garantem uma vida mais prática e contribuem para o bem-estar, como rituais de autocuidado, são essenciais.

Libra: Estética, beleza e simbolismo

O presente perfeito para librianos combina beleza e significado. Encontros planejados, peças de moda ou livros emotivos são boas escolhas.

Algo que renove a conexão também agrada este signo.

Escorpião: Intensidade e poder pessoal

O presente ideal deve carregar história e força, sem superficialidade. Foque em presentes como itens de autocuidado, roupas marcantes ou objetos simbólicos de poder.

Qualquer objeto precisa ter alma e grande significado para tocar este signo.

Sagitário: Espírito de liberdade e aventureiro

Sagitarianos buscam expandir conhecimentos e criar novas experiências. Viagens para conhecer outras culturas são ideais.

Tudo que agrega crescimento e faz sentir que há muito a ser descoberto é um bom presente.

Capricórnio: Qualidade útil e discreta

O presente para capricornianos deve ter excelente qualidade, ser eficiente e duradouro. Relógios e peças clássicas são exemplos.

Algo útil para o futuro é valorizado. Capricornianos apreciam a elegância silenciosa e a solidez.

Aquário: Algo novo e inovador

Aquarianos adoram surpresas e tudo que é novo e diferente. Gostam de itens futuristas e presentes incomuns.

Eles admiram ganhar algo único e exclusivo.

Peixes: Magia e conexão sentimental

Piscianos valorizam presentes que conectam almas. Artes, música, poesia, itens com histórias e terapia são boas opções.

Tudo que carrega um sentimento de magia e toca o coração é apreciado por este signo de alma delicada e leve.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)