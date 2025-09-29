Cofrinhos virtuais rendem mais que poupança? Veja como usar

Guardar dinheiro em cofrinhos é um hábito antigo, mas ganhou nova cara com os recursos digitais oferecidos por bancos e carteiras online. Chamadas de caixinhas virtuais, essas funcionalidades permitem separar valores por objetivo e ainda oferecem rendimento superior ao da poupança tradicional.

Nos últimos anos, os bancos digitais fortaleceram essa alternativa de organização financeira. Mas será que vale a pena investir?

O que são as caixinhas virtuais dos bancos?

As caixinhas funcionam como espaços separados dentro da conta para guardar dinheiro com fins específicos — como uma viagem, reserva de emergência ou compra de um bem.

Diferente dos cofrinhos físicos, os valores depositados têm rendimento atrelado ao CDI, com liquidez imediata na maioria dos casos.

Quanto rende um cofrinho digital atualmente?

Enquanto a poupança paga 70% da taxa Selic, a maior parte dos bancos digitais oferece retorno de 100% do CDI — o que já representa vantagem para o pequeno poupador.

Em 2025, instituições como o Mercado Pago passaram a oferecer rendimento ainda maior. Um dos cofrinhos da fintech, voltado para empreendedores, garante até 115% do CDI para valores de até R$ 10 mil e 100% do CDI para saldos até R$ 100 mil.

Principais vantagens dos cofrinhos virtuais

Facilidade de uso : ideal para quem não tem experiência com investimentos.

: ideal para quem não tem experiência com investimentos. Rendimento superior : retorno maior que a poupança tradicional.

: retorno maior que a poupança tradicional. Liquidez : resgate pode ser feito a qualquer momento.

: resgate pode ser feito a qualquer momento. Organização financeira: ajuda a manter o foco em metas específicas.

Guardar dinheiro em cofrinho digital é seguro?

Os valores aplicados nas caixinhas permanecem vinculados à conta bancária e seguem as regras de proteção do sistema financeiro nacional. Por isso, são consideradas uma forma segura de guardar dinheiro, especialmente para objetivos de curto prazo.

Como escolher o melhor cofrinho digital?

Defina o objetivo : viagem, emergência, compra ou outra finalidade.

: viagem, emergência, compra ou outra finalidade. Pesquise os rendimentos : dê preferência para bancos que pagam 100% do CDI ou mais.

: dê preferência para bancos que pagam 100% do CDI ou mais. Ative depósitos automáticos : essa funcionalidade ajuda na disciplina financeira.

: essa funcionalidade ajuda na disciplina financeira. Compare as opções: veja se há benefícios extras, como bônus para empreendedores.