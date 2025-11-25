Jovens no Pará planejam gastar mais de R$ 1.000 na Black Friday

Uma pesquisa realizada com 24 mil clientes em todo o Brasil revelou que os jovens do Pará estão entre os mais dispostos a gastar na Black Friday. Segundo o levantamento da plataforma TIM Ads, 33% dos entrevistados com até 35 anos pretendem desembolsar mais de R$ 1.000 nas compras deste ano.

O estudo mostra que 20% planejam gastar entre R$ 1.001 e R$ 2 mil, enquanto 13% pretendem investir acima de R$ 2 mil. Apenas 4% disseram que não vão gastar nada, reforçando o alto engajamento com a data promocional.

Roupas e smartphones estão entre os itens mais desejados

No Pará, 41% dos entrevistados têm até 24 anos. As principais intenções de compra no estado são roupas (19%), calçados (16%) e eletrodomésticos (16%). Os smartphones aparecem logo em seguida, com 15% da preferência.

Além disso, os consumidores paraenses demonstram preferência por um modelo de compra híbrido: 30% pretendem comprar tanto em lojas físicas quanto online. O PIX lidera como forma de pagamento, com 33%, seguido por dinheiro (20%) e cartão (16%).

Consumo consciente e expectativa de desconto real

O estudo também destaca um comportamento mais cauteloso: 52% dos entrevistados disseram que analisam se os descontos são reais antes de fechar a compra. Ainda assim, 44% afirmam acreditar que a Black Friday realmente oferece vantagens e promove impacto positivo na economia.

As informações foram divulgadas pela plataforma TIM Ads, com base em dados coletados em novembro de 2025.