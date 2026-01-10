Boom de óticas em Belém amplia oferta e exige atenção do consumidor na hora da compra

A abertura de novas lojas, a ampliação de redes já consolidadas e a diversidade crescente de produtos e serviços indicam um aquecimento do mercado de óticas em Belém. Em diferentes bairros da capital, o consumidor encontra hoje uma ampla gama de opções de lentes, armações, tecnologias e faixas de preço.

Com tantas alternativas, surge a principal dúvida: como fazer uma cotação consciente a partir da receita do oftalmologista e evitar gastos desnecessários, sem comprometer a qualidade do produto?

Mais lojas, mais opções — e mais responsabilidade na escolha

Para empresários do setor, o cenário é reflexo tanto do empreendedorismo quanto do aumento da concorrência. Ademar Mendes, dono de uma rede de óticas com mais de 30 anos de atuação em Belém, avalia que o crescimento ampliou a oferta, mas também elevou o nível de exigência.

“Hoje existe muita oferta, como em qualquer segmento. Quem se destaca é quem investe em equipe preparada, produtos de qualidade e tecnologia”, afirma.

Segundo ele, a experiência no atendimento faz diferença para orientar o cliente de forma adequada, especialmente na relação entre preço e necessidade real.

O que da receita realmente influencia no preço

Um dos principais desafios do consumidor é entender o que, de fato, impacta no valor final do óculos. De acordo com Miguel Ângelo, diretor comercial de uma rede de óticas e técnico óptico, o tipo de lente e os materiais escolhidos são os principais fatores de custo.

“Quando o cliente opta por uma lente mais fina e mais leve, isso já encarece o produto. O mesmo acontece com os tratamentos adicionais”, explica.

Entre as informações da receita que mais influenciam no preço estão:

Grau das lentes

Eixo (em casos de astigmatismo)

(em casos de astigmatismo) Adição (para lentes multifocais)

(para lentes multifocais) Tipo de lente indicada

Esses dados orientam a escolha do material e da tecnologia, refletindo diretamente no orçamento apresentado ao consumidor.

Por que o mesmo óculos pode ter preços tão diferentes

Com a expansão do setor, ficou mais comum encontrar variações significativas de preço para produtos semelhantes em Belém. Segundo Miguel Ângelo, isso ocorre porque algumas redes conseguem parcerias com grandes fabricantes, garantindo melhores condições comerciais.

“É fundamental o consumidor pesquisar, comparar e até negociar. A velha pechincha ainda funciona e ajuda a encontrar o melhor custo-benefício”, orienta.

Promoções, combos e campanhas mensais também influenciam nos valores. Há fornecedores que dedicam períodos específicos para descontos em determinados tipos de lentes, o que pode facilitar a compra.

Atenção a ofertas muito baratas

Se por um lado a concorrência amplia as oportunidades, por outro exige cautela. Valores muito abaixo do mercado podem ser um sinal de alerta.

“Existe um mercado paralelo de produtos ilegais ou falsificados. Isso prejudica o setor e pode trazer riscos ao consumidor”, destaca Miguel Ângelo.

A recomendação é sempre questionar a procedência do produto, o que está incluso no preço e quais garantias são oferecidas.

Tecnologia no balcão muda a experiência de compra

O avanço tecnológico também chegou às óticas de Belém. Equipamentos com inteligência artificial já auxiliam na escolha de armações e no cálculo mais preciso das lentes, cruzando informações da receita com medidas do rosto do cliente.

Para o setor, essas ferramentas aumentam a assertividade no atendimento e ajudam o consumidor a visualizar melhor as opções disponíveis — embora não substituam a necessidade de pesquisa e comparação entre lojas.

Checklist antes de fechar a compra

Antes de decidir, o consumidor deve ficar atento a alguns pontos essenciais:

Leve a receita atualizada e confira se entende os principais dados

e confira se entende os principais dados Peça orçamentos em mais de uma ótica e compare itens equivalentes

e compare itens equivalentes Pergunte o que está incluso no preço (material, tratamentos e garantia)

(material, tratamentos e garantia) Desconfie de valores muito abaixo do mercado

Avalie se upgrades realmente trazem benefício para o seu uso diário

Considere promoções e facilidades de pagamento, sem abrir mão da qualidade

Priorize atendimento qualificado e informações claras