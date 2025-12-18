Capa Jornal Amazônia
7 ideias de presente de Natal para a namorada

Confira uma seleção de presentes que combinam paixão e carinho, ideais para a dona do seu coração

Jennifer Feitosa
fonte

Confira a lista de opções para surpreender a mulher amada no Natal (Freepik)

A escolha do presente de Natal para a namorada pode gerar entusiasmo, mas também dúvidas sobre a opção ideal para a festa de fim de ano.

Mesmo com a incerteza, existem diversas opções de presentes que agradam. O mais importante é ter lembrado das preferências da pessoa amada.

Mulheres podem ser descritas como meigas, elegantes e com beleza que exala simplicidade. Pensando nisso, algumas sugestões podem ser certeiras. Confira as dicas para não errar no Natal!

7 ideias de presente de Natal para a namorada

1. Livros

Para namoradas que gostam de ler, livros são uma escolha que aquece o coração. Eles podem se tornar mais um item para a coleção e uma lembrança de carinho por ter sido o presente ideal. Valor mínimo: R$ 30. Valor médio: R$ 60.

2. Maquiagens

Maquiagens são presentes comuns que geram entusiasmo. São ideais para mulheres que gostam de se produzir para sair ou testar novos produtos em casa. Valor mínimo: R$ 20. Valor médio: R$ 100.

3. Cordão Personalizado

Um cordão personalizado carrega grande significado e oferece elegância. Pode ser usado em diversas ocasiões, tornando-se um item marcante para a mulher. Valor mínimo: R$ 80. Valor médio: R$ 250.

4. Câmera Digital

A câmera digital é uma opção para a namorada que registra o mundo ao seu redor. É útil em passeios, viagens, almoços e comemorações. Valor mínimo: R$ 400. Valor médio: R$ 1.200.

5. Cartas e Chocolate

Esta combinação transborda amor, simplicidade e carinho. É uma escolha que agrada a mulheres que apreciam palavras de amor escritas à mão e o sabor do chocolate. Valor mínimo: R$ 10. Valor médio: R$ 50.

6. Pelúcias

Pelúcias são uma escolha essencial para namoradas que colecionam. O presente vai além do material, tornando-se uma lembrança de afeto e carinho. Valor mínimo: R$ 50. Valor médio: R$ 150.

7. Roupas

Roupas são ideais para a namorada que gosta de montar looks e evitar repetir peças. Levar a pessoa para escolher em uma loja física ou opinar sobre uma online são alternativas. Valor mínimo: R$ 20. Valor médio: R$ 110.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

