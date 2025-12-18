7 ideias de presente de Natal para a namorada
Confira uma seleção de presentes que combinam paixão e carinho, ideais para a dona do seu coração
A escolha do presente de Natal para a namorada pode gerar entusiasmo, mas também dúvidas sobre a opção ideal para a festa de fim de ano.
Mesmo com a incerteza, existem diversas opções de presentes que agradam. O mais importante é ter lembrado das preferências da pessoa amada.
Mulheres podem ser descritas como meigas, elegantes e com beleza que exala simplicidade. Pensando nisso, algumas sugestões podem ser certeiras. Confira as dicas para não errar no Natal!
1. Livros
Para namoradas que gostam de ler, livros são uma escolha que aquece o coração. Eles podem se tornar mais um item para a coleção e uma lembrança de carinho por ter sido o presente ideal. Valor mínimo: R$ 30. Valor médio: R$ 60.
2. Maquiagens
Maquiagens são presentes comuns que geram entusiasmo. São ideais para mulheres que gostam de se produzir para sair ou testar novos produtos em casa. Valor mínimo: R$ 20. Valor médio: R$ 100.
3. Cordão Personalizado
Um cordão personalizado carrega grande significado e oferece elegância. Pode ser usado em diversas ocasiões, tornando-se um item marcante para a mulher. Valor mínimo: R$ 80. Valor médio: R$ 250.
4. Câmera Digital
A câmera digital é uma opção para a namorada que registra o mundo ao seu redor. É útil em passeios, viagens, almoços e comemorações. Valor mínimo: R$ 400. Valor médio: R$ 1.200.
5. Cartas e Chocolate
Esta combinação transborda amor, simplicidade e carinho. É uma escolha que agrada a mulheres que apreciam palavras de amor escritas à mão e o sabor do chocolate. Valor mínimo: R$ 10. Valor médio: R$ 50.
6. Pelúcias
Pelúcias são uma escolha essencial para namoradas que colecionam. O presente vai além do material, tornando-se uma lembrança de afeto e carinho. Valor mínimo: R$ 50. Valor médio: R$ 150.
7. Roupas
Roupas são ideais para a namorada que gosta de montar looks e evitar repetir peças. Levar a pessoa para escolher em uma loja física ou opinar sobre uma online são alternativas. Valor mínimo: R$ 20. Valor médio: R$ 110.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
