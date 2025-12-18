O presente de Natal perfeito, segundo dez livreiros brasileiros

O Natal já está quase aí e os livros sempre são uma boa opção de presente. Mas como escolher entre tanta variedade de gêneros e temas? O Estadão procurou quem mais entende do assunto, os livreiros, para ajudar a driblar este momento de indecisão com a indicação de livros marcantes para eles - lançamentos ou não.

Da crônica ao romance, do autor nacional ao estrangeiro, 10 livreiros de diferentes cantos do País enviaram suas sugestões.

Na lista estão obras como Dakota Blues, de Simone AZ, indicado por Cida Saldanha, da Livraria da Vila ("um livro delicioso de ler"); Minhas Janelas, de Paulo Mendes Campos, indicado por José Luiz Tahan, da santista Realejo ("um texto na medida"); O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor, de Elvira Vigna, indicado por Camile Sahb, da brasiliense Circulares ("um livro para você se desafiar"), entre outros.

1. José Luiz Tahan (Realejo Livros)

- Minhas Janelas, de Paulo Mendes Campos (Companhia das Letras; 312 págs.; R$ 74,90)

"O texto do Paulo Mendes Campos é na medida, a crônica breve dele é emocionante, inteligente, sarcástica e extremamente íntima."

2. Cida Saldanha (Livraria da Vila da Fradique)

- Dakota Blues, de Simone AZ (Companhia das Letras; 240 págs.; R$ 59,90)

"Um livro absolutamente fluente, urbano. Um livro incrível, delicioso de ler."

- Pitangas Verdes, de Mariana Lobato Botter (Labrador; 160 págs.; R$ 49,90)

"Fiquei muito impactada, recomendo muitíssimo."

3. Pedro Gama (Travessia)

- Boca do Mundo, de Dia Bárbara Nobre (Companhia das Letras; 200 págs.; R$ 59,90)

"Um thriller brasileiro em que eu senti a vida de milhares de mulheres que foram violentadas sendo vingada. A partir da relação de três personagens, essa autora consegue traçar o paralelo de um Brasil que não dá mais para ser ignorado."

4. João Varella (Banca Tatuí)

- Poemóbiles, de Augusto de Campos e Julio Plaza (Lote 42 e Demônio Negro; 52 págs.; R$ 224)

"São poemas pop-up ... e a medida que você abre, fecha, gira, lê de cima para baixo... eles vão se ressignificando. É um dos grandes marcos da poesia concreta."

5. Flávia Santos (Megafauna)

- Diáspora Não é Lar, de Nina Rizzi (Pallas Editora; 192 págs.; R$ 50)

"Neste livro, a Nina tem um trabalho de lapidação com a linguagem e com os temas. Um livro lindo. Esse trabalho com a linguagem gera som e música."

6. Ariana Frances (Circulares)

- Setembro Negro, de Sandro Veronesi (Autêntica Contemporânea; 288 págs.; R$ 74,90)

"Um livro para quem está procurando aquelas histórias lentas, que vão seduzindo aos poucos. Um livro para quem quer ir se aproximando aos poucos de um universo interno."

7. Camile Sahb (Circulares)

- O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor, de Elvira Vigna (Companhia das Letras; 208 págs.; R$ 79,90)

"É um livro com uma escrita fragmentada, mas com uma linguagem muito bem construída. Um livro para você se desafiar. Uma leitura nada óbvia."

8. Monica Carvalho (Livraria da Tarde)

- A Trilogia dos Gêmeos, de Ágota Kristóf (Dublinense; 560 págs.; R$ 134,90)

"Uma autora húngara, faleceu em 2011 e deixou essa obra impressionante que eu recomendo."

9. Yara (Aigo Livros)

- Sem Despedidas, de Han Kang (Todavia; 306 págs.; R$ 59,90)

"O livro convida o leitor a refletir sobre temas como memória, silenciamento, violência do estado, e tem uma escrita muito potente e sensível."

- Eu Quero Ser um Espaguete!, de Kiera Wright-Ruiz com ilustrações de Claudia Lam (Baião; 48 págs.; R$ 64,90)

"Um livro divertido e ilustrado, que de maneira muito lúdica aborda temas como identidade e pertencimento."

10. Marciano Lourenço de Souza (Martins Fontes)

- Getúlio Vargas 1 - Trilogia, de Lira Neto (Companhia das Letras; 664 págs.; R$ 101,50)

"Uma leitura maravilhosa. Lira Neto escreve de uma forma gostosa, simpática e interessante. Você vai se apaixonar." (Leia entrevista com o autor, no encerramento da trilogia)

- O Túnel, de Ernesto Sabato (Carambaia; 167 págs.; R$ 69,90)

"Um drama maravilhoso que vale a pena ler."

- Lazarilho de Tormes, anônimo (Editora 34; 224 págs.; R$ 54,90)

"É uma história dramática, um livro maravilhoso que vocês não podem deixar de ler."