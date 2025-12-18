Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O presente de Natal perfeito, segundo dez livreiros brasileiros

Estadão Conteúdo

O Natal já está quase aí e os livros sempre são uma boa opção de presente. Mas como escolher entre tanta variedade de gêneros e temas? O Estadão procurou quem mais entende do assunto, os livreiros, para ajudar a driblar este momento de indecisão com a indicação de livros marcantes para eles - lançamentos ou não.

Da crônica ao romance, do autor nacional ao estrangeiro, 10 livreiros de diferentes cantos do País enviaram suas sugestões.

Na lista estão obras como Dakota Blues, de Simone AZ, indicado por Cida Saldanha, da Livraria da Vila ("um livro delicioso de ler"); Minhas Janelas, de Paulo Mendes Campos, indicado por José Luiz Tahan, da santista Realejo ("um texto na medida"); O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor, de Elvira Vigna, indicado por Camile Sahb, da brasiliense Circulares ("um livro para você se desafiar"), entre outros.

1. José Luiz Tahan (Realejo Livros)

- Minhas Janelas, de Paulo Mendes Campos (Companhia das Letras; 312 págs.; R$ 74,90)

"O texto do Paulo Mendes Campos é na medida, a crônica breve dele é emocionante, inteligente, sarcástica e extremamente íntima."

2. Cida Saldanha (Livraria da Vila da Fradique)

- Dakota Blues, de Simone AZ (Companhia das Letras; 240 págs.; R$ 59,90)

"Um livro absolutamente fluente, urbano. Um livro incrível, delicioso de ler."

- Pitangas Verdes, de Mariana Lobato Botter (Labrador; 160 págs.; R$ 49,90)

"Fiquei muito impactada, recomendo muitíssimo."

3. Pedro Gama (Travessia)

- Boca do Mundo, de Dia Bárbara Nobre (Companhia das Letras; 200 págs.; R$ 59,90)

"Um thriller brasileiro em que eu senti a vida de milhares de mulheres que foram violentadas sendo vingada. A partir da relação de três personagens, essa autora consegue traçar o paralelo de um Brasil que não dá mais para ser ignorado."

4. João Varella (Banca Tatuí)

- Poemóbiles, de Augusto de Campos e Julio Plaza (Lote 42 e Demônio Negro; 52 págs.; R$ 224)

"São poemas pop-up ... e a medida que você abre, fecha, gira, lê de cima para baixo... eles vão se ressignificando. É um dos grandes marcos da poesia concreta."

5. Flávia Santos (Megafauna)

- Diáspora Não é Lar, de Nina Rizzi (Pallas Editora; 192 págs.; R$ 50)

"Neste livro, a Nina tem um trabalho de lapidação com a linguagem e com os temas. Um livro lindo. Esse trabalho com a linguagem gera som e música."

6. Ariana Frances (Circulares)

- Setembro Negro, de Sandro Veronesi (Autêntica Contemporânea; 288 págs.; R$ 74,90)

"Um livro para quem está procurando aquelas histórias lentas, que vão seduzindo aos poucos. Um livro para quem quer ir se aproximando aos poucos de um universo interno."

7. Camile Sahb (Circulares)

- O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor, de Elvira Vigna (Companhia das Letras; 208 págs.; R$ 79,90)

"É um livro com uma escrita fragmentada, mas com uma linguagem muito bem construída. Um livro para você se desafiar. Uma leitura nada óbvia."

8. Monica Carvalho (Livraria da Tarde)

- A Trilogia dos Gêmeos, de Ágota Kristóf (Dublinense; 560 págs.; R$ 134,90)

"Uma autora húngara, faleceu em 2011 e deixou essa obra impressionante que eu recomendo."

9. Yara (Aigo Livros)

- Sem Despedidas, de Han Kang (Todavia; 306 págs.; R$ 59,90)

"O livro convida o leitor a refletir sobre temas como memória, silenciamento, violência do estado, e tem uma escrita muito potente e sensível."

- Eu Quero Ser um Espaguete!, de Kiera Wright-Ruiz com ilustrações de Claudia Lam (Baião; 48 págs.; R$ 64,90)

"Um livro divertido e ilustrado, que de maneira muito lúdica aborda temas como identidade e pertencimento."

10. Marciano Lourenço de Souza (Martins Fontes)

- Getúlio Vargas 1 - Trilogia, de Lira Neto (Companhia das Letras; 664 págs.; R$ 101,50)

"Uma leitura maravilhosa. Lira Neto escreve de uma forma gostosa, simpática e interessante. Você vai se apaixonar." (Leia entrevista com o autor, no encerramento da trilogia)

- O Túnel, de Ernesto Sabato (Carambaia; 167 págs.; R$ 69,90)

"Um drama maravilhoso que vale a pena ler."

- Lazarilho de Tormes, anônimo (Editora 34; 224 págs.; R$ 54,90)

"É uma história dramática, um livro maravilhoso que vocês não podem deixar de ler."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA

LIVROS

NATAL

SUGESTÕES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

18.12.25 16h57

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

BELÉM

Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote

Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

17.12.25 17h05

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda