Saiba como proteger a casa em casos de vendavais; veja dicas

Proteger a casa durante vendavais é essencial para garantir a segurança de todos os moradores daquela residência, além de minimizar e, até mesmo, reduzir totalmente os riscos de danos materiais. Em uma região como a Grande Belém, que frequentemente registra chuvas com ventos fortes - como o ocorrido nesta semana no Icuí-Guajará, em Ananindeua. - a prevenção é essencial.

O engenheiro civil Breno Freitas, de Belém, pontua que uma das principais medidas é revisar a estrutura da casa frequentemente para que se evite possíveis danos em casos de vendavais. “Em toda e qualquer manifestação patológica, a gente já deve entrar com uma ação, que é justamente para evitar possíveis danos. Se você está numa casa e já identificou fissuras, trincas e rachaduras, já se deve consultar um profissional especializado”, explica Breno.

VEJA MAIS

“Tudo isso justamente para que se vier é ter a ação de ventos, se possa minimizar qualquer problema estrutural. É muito importante que, com o acompanhamento de um profissional habilitado, a gente revise toda a estrutura da casa”, afirma o especialista.

Já em meio a ventos fortes e no dia a dia, Breno alerta: "Em caso de vendavais, manter as janelas bem fechadas para evitar a circulação de ar no interior da casa, além de sempre inspecionar a qualidade e fixação das telhas existentes, porque elas têm vida útil”.

Além disso, o engenheiro explica que “é importante, se tiver árvores de médio e grande porte, nas proximidades, que podem comprometer a estrutura do imóvel, sempre identificar se a árvore está sadia, se tem folhagem em excesso, o que pode facilitar um possível tombamento. E se ela cair em cima da casa, vai danificar. Como dica, também é importante observar a manutenção da estrutura que suporta o telhado, que a gente chama de madeira, ver se não tem ação de pragas e cupins, além de checar se tem suporte”.

“Assim como as telhas, sempre fazer limpeza de calhas e ralos, justamente para evitar o transbordamento de água para dentro do imóvel. E ainda, evitar deixar coisas soltas que, com o vento, podem se deslocar de um lugar para o outro em quintais, em cima de lajes e de telhas. Às vezes, as pessoas deixam muitas coisas soltas, como uma caixa d'água, quando não deixam uma tampa bem fixada. Essa tampa pode se desprender com facilidade”, detalha Breno.

Entenda como proteger a casa de vendavais

Revisar a estrutura da casa frequentemente para evitar possíveis danos

Em casos de ventos fortes, manter as janelas bem fechadas

Inspecionar a qualidade e da fixação das telhas

Identificar a saúde de árvores ao redor do imóvel a fim de evitar possíveis tombamentos sobre o imóvel

Observar a manutenção da estrutura que suporta o telhado (madeiramento)

Fonte: Breno Freitas (engenheiro civil)