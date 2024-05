Moradores ainda contabilizam prejuízos após vendaval que atingiu 20 casas em Ananindeua

Na manhã desta terça-feira (14/05), os moradores estão contabilizando os prejuízos causados pelo vendaval, registrado na tarde de segunda-feira (13/05), no bairro Icuí-Guajará, no município de Ananindeua. Nessa região, pelo menos 20 casas foram atingidas pelos fortes ventos. A população está, neste momento, trocando telhas, fazendo a limpeza das casas e colocando os móveis em frente às residências para conferir o que foi perdido.

Izabel Rodrigues Braga, 62 anos, moradora do loteamento Guerreiros de Jeová há mais de 35 anos, conta que teve medo ao ver a ventania que ocorreu no local. “Estava lá atrás, por volta de 15h30. Eu fiz um café e quando sentei vi um vento estranho, derrubando os baldes e tudo mais no quintal. Quando levantei, só deu pra enxergar perto da geladeira. Eu congelei. Meu marido estava no quarto vendo televisão e só vi voando um pedaço de telha, sacola, pedaço de madeira… foi feio. Nunca tinha visto algo assim, com essa idade que eu tô, nunca”, diz a moradora.

Moradora Izabel Rodrigues segurando uma das telhas que ganhou para tentar refazer o telhado que saiu com a ventania (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo a moradora, vários móveis da casa dela foram danificados e não podem ser restaurados. “O prejuízo foi aqui na minha televisão, uma caixa de som que tava ali no canto, molhou tudo… Como a telha saiu, ficou assim. O colchão da cama também ficou encharcado e agora tá lá fora pegando sol. Nem sei os valores, quanto tudo isso vai dar prejuízo. Não sei nem explicar o valor porque quando a gente comprou ela foi no preço, não sei quanto pode estar agora”, diz a moradora.