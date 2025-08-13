Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Estádio Banpará Curuzu ou Estádio Leônidas Sodré de Castro é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Marco, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer e eventos esportivos. No local, é possível encontrar jogos de futebol do Paysandu Sport Club, atividades culturais, além de bares, lanchonetes e comércio local nos arredores.
Onde fica o Estádio Banpará Curuzu?
O Estádio Banpará Curuzu está situado na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.
O que tem por lá?
Entre os principais atrativos do local estão as partidas do Paysandu, eventos esportivos, e a movimentação cultural em dias de jogo, com barracas, vendedores ambulantes e música. É um espaço bastante visitado por torcedores, moradores locais, turistas e amantes do futebol, principalmente aos finais de semana e em dias de clássicos regionais.
Como chegar de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Estádio Banpará Curuzu. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [227] Sacramenta - Humaitá
- [228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)
- [230] Pedreira - Felipe Patroni
- [306] UFPA - Pedreira
- [548] Marambaia - Ver-O-Peso
- [631] Marex - Ver-O-Peso
- [632] Marex - Felipe Patroni
- [638] Pratinha - Pres. Vargas
- [663] Benguí - Felipe Patroni
- [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas
- [667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso
- [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II
- [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)
- [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
- [768] Satélite - UFPA
- [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém
- [861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)
- [862] Tapanã - Felipe Patroni
- [866] Tapanã - Ver-O-Peso
- [872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)
Paradas de ônibus perto do Estádio Banpará Curuzu
- Almirante Com Curuzú | Hdi Seguros, 3 min a pé
- Almirante Com Curuzú | Instituto Evandro Chagas, 4 min a pé
- Curuzú, 4 min a pé
- João Paulo Com Chaco, 5 min a pé
- João Paulo Com Curuzú | Sentido Norte, 6 min a pé
- Sudam | Antônio Baena Com Almirante, 6 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)
