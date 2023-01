Saiba como armazenar corretamente medicamentos para não perder a eficácia no uso

Para que um medicamento não perca sua eficácia na hora do uso contra uma enfermidade, sobretudo, em um caso de urgência, é fundamental que se saiba como e onde guardá-lo. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só comprar um remédio e deixá-lo em qualquer lugar e pronto. Primeiro, por uma questão de organização para facilitar o acesso à medicação no horário em que deve ser ingerida.

O Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA) orienta que o principal cuidado do paciente/usuário de medicamentos é quanto ao local adequado de armazenamento. O CRF-PA repassa que, para que o medicamento se mantenha estável quimicamente, é necessário que não incidam diretamente sobre ele raios solares, umidade e calor excessivo. O local deve ser protegido e de difícil acesso a crianças e animais.

Com relação a estabelecimentos de Saúde, o Conselho reforça que os hospitais, unidades e espaços detêm local específio para armazenamento, de acordo com a classificação do medicamento.

"Esses estabelecimentos contam com a presença do farmacêutico, que é o responsável por toda a cadeia logística do medicamento, desde sua chegada, passando pelo monitoramento sanitário, com controle diário de temperatura e umidade, até a dispensação; além disso, medicamentos da Portaria nº 344/98 da Anvisa (medicamentos controlados) ficam acondicionados em armários trancados com chave, uma vez que somente o farmacêutico pode realizar a dispensa destes medicamentos", repassa o CRF-PA.

A entidade comunica que vários requisitos são avaliados pelo farmacêutico, como validade dos medicamentos, controle de pragas, descarte correto dos vencidos/desuso e medicamentos que necessitam de acondicionamento diferenciado como os termolabeis, que devem ficar em ambiente refrigerado exclusivo para medicamentos.

Inapropriados

A professora universitária Maria Carolina Barreto destaca que condições de temperatura, iluminação e umidade, entre outros aspectos, podem alterar a eficácia dos remédios. Entre os locais mais inapropriados para o armazenamento de remédios estão os armários de banheiros, despensas e janelas, conforme explica.

“Estejam atentos às instruções da embalagem e às bulas, elas dão informações sobre o armazenamento ideal e a temperatura em que o medicamento deve ser mantido; alguns podem ser armazenados em temperatura ambiente, ou, no caso dos medicamentos termolábeis, precisam ser refrigerados, entre 2ºC e 8ºC”, detalha a professora Carolina.

Não é indicado com relação à umidade guardar medicamentos em banheiros e cozinhas, por serem esses espaços os mais úmidos de uma casa - o ideal é guardá-los em locais mais secos. Sobre o aspecto da temperatura, Maria Carolina orienta que os remédios não devem ser guardados em locais com temperaturas extremas, mais quentes, como em cima ou perto da geladeira e fogão. É necessário que o remédio esteja numa temperatura entre 15 ºC e 30 ºC. O ideal é mantê-los em locais mais arejados.

Já com relação à iluminação, é importante ter atenção à incidência de luz; locais próximos às janelas devem ser evitados, já que ficam expostos à luz do Sol boa parte do dia. "Todos esses fatores podem levar à perda da estabilidade da composição dos medicamentos e, consequentemente, interferir na eficácia”, acrescenta Maria Carolina.

Saúde Pública

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que as especificações de armazenamento dos medicamentos são definidas pelos próprios fabricantes. "De modo geral, temos os medicamentos de temperatura ambiente e os medicamentos de armazenamento sob refrigeração; os primeiros devem ser armazenados a temperaturas de 15 a 30ºC, ao abrigo da luz, calor e umidade, dessa forma, numa residência, locais como banheiro e cozinha não são adequados para este armazenamento; já os medicamentos de armazenamento sob refrigeração devem ser armazenados a temperaturas de 02 a 08ºC, ou seja, em geladeira preferencialmente, evitando-se a porta, que tem maior variação de temperatura", comunica a Secretaria.

O Departamento Estadual de Vigilância Sanitária (Visa) faz inspeção em unidades especializadas e unidades de referência especializada (UREs) e hospitais de alta complexidade. Em cada unidade, são inspecionados todos os setores incluindo farmácias, centrais de abastecimento farmacêutico (CAF), almoxarifado específico para o armazenamento de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Durante as inspeções também são verificados todos os aspectos relacionados ao correto armazenamento, de acordo com a legislação sanitária, ou seja, os aspectos administrativos (documentação fiscal, laudos de controle de qualidade, presença de responsável técnico habilitado, lote validade, etc.) e os aspectos técnicos (manuais de boas práticas, procedimentos operacionais padrão – POP, sistema de gerenciamento de estoque, avaliação de fornecedores, etc.), como informa a Sespa.

Quando o estabelecimento não está de acordo com a legislação, é aplicada uma medida administrativa sanitária de acordo com a infração cometida, como indica a Secretaria de Saúde.

Confira orientações sobre como armazenar medicamentos em casa:

Deve-se proteger o medicamento da luz solar;

Manter o medicamento da embalagem original;

Não guardar em ambientes úmidos, como banheiros e manter afastados das paredes;

Ambientes excessivamente quentes são prejudiciais à estabilidade dos medicamentos; assim, cozinha e ambientes próximos ao fogão não são aconselháveis para guardá-los;

Observar a data de validade do medicamento e suas alterações físicas, como alteração da cor, rachaduras ou esfarelar-se, podendo comprometer o efeito desejado;

Descartar de forma correta os medicamentos que não estejam apropriados ao consumo;

O uso racional de medicamentos, mesmo considerados de uso recorrente, deve ser realizado com orientação de um profissional.

Fonte: Conselho Regional de Farmácia do Pará