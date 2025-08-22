Rua de Leitura leva arte, literatura e consciência ambiental ao bairro da Condor, em Belém
Evento do projeto "Histórias e Raízes: Construindo Cidadania e Consciência Ambiental" será realizado neste sábado (23/8), na Comunidade Santana, com oficinas, leitura e atividades culturais abertas ao público
O bairro da Condor, em Belém, recebe neste sábado (23/8) a "Rua de Leitura", ação que integra o projeto "Histórias e Raízes: Construindo Cidadania e Consciência Ambiental". O evento será realizado das 9h às 12h, na Comunidade Santana, e busca aproximar moradores da arte, da cultura e da literatura.
A iniciativa é organizada pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB) em parceria com o Centro Social Santana e o Grupo de Mobilização da COP, formado voluntariamente por moradores da região. A ação será aberta ao público.
Atividades culturais e educativas
A programação envolve oficinas, rodas de leitura e apresentações artísticas, com participação de voluntários, estudantes e moradores da comunidade. O objetivo é fortalecer o trabalho comunitário e estimular a consciência ambiental nas periferias de Belém.
De acordo com Tereza Torres, Agente Territorial de Cultura, a proposta é criar um ambiente de união."A ideia da Rua de Leitura é reforçar o trabalho comunitário. Procuramos nos unir com diferentes centros comunitários do bairro e, geralmente, o contato é feito com pessoas que atuam conosco e trazem o convite para fazer a atividade em parceria", explica.
A Rua de Leitura também funciona como espaço de mobilização social, incentivando a participação ativa dos moradores. Para os organizadores, o engajamento da comunidade é essencial para transformar a realidade local por meio da cultura e da educação.
Serviço
Rua de Leitura
Data: sábado, 23 de agosto de 2025
Horário: 9h às 12h
Local: Comunidade Santana, passagem Alvino, nº 202, bairro da Condor, Belém
Inscrições: Não são necessárias | Evento aberto ao público
