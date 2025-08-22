Rua de Leitura leva arte, literatura e consciência ambiental ao bairro da Condor, em Belém

O bairro da Condor, em Belém, recebe neste sábado (23/8) a "Rua de Leitura", ação que integra o projeto "Histórias e Raízes: Construindo Cidadania e Consciência Ambiental". O evento será realizado das 9h às 12h, na Comunidade Santana, e busca aproximar moradores da arte, da cultura e da literatura.

A iniciativa é organizada pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB) em parceria com o Centro Social Santana e o Grupo de Mobilização da COP, formado voluntariamente por moradores da região. A ação será aberta ao público.

Atividades culturais e educativas

A programação envolve oficinas, rodas de leitura e apresentações artísticas, com participação de voluntários, estudantes e moradores da comunidade. O objetivo é fortalecer o trabalho comunitário e estimular a consciência ambiental nas periferias de Belém.

De acordo com Tereza Torres, Agente Territorial de Cultura, a proposta é criar um ambiente de união."A ideia da Rua de Leitura é reforçar o trabalho comunitário. Procuramos nos unir com diferentes centros comunitários do bairro e, geralmente, o contato é feito com pessoas que atuam conosco e trazem o convite para fazer a atividade em parceria", explica.

A Rua de Leitura também funciona como espaço de mobilização social, incentivando a participação ativa dos moradores. Para os organizadores, o engajamento da comunidade é essencial para transformar a realidade local por meio da cultura e da educação.

Serviço

Rua de Leitura

Data: sábado, 23 de agosto de 2025

Horário: 9h às 12h

Local: Comunidade Santana, passagem Alvino, nº 202, bairro da Condor, Belém

Inscrições: Não são necessárias | Evento aberto ao público