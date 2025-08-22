Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Rua de Leitura leva arte, literatura e consciência ambiental ao bairro da Condor, em Belém

Evento do projeto "Histórias e Raízes: Construindo Cidadania e Consciência Ambiental" será realizado neste sábado (23/8), na Comunidade Santana, com oficinas, leitura e atividades culturais abertas ao público

Hannah Franco
fonte

Projeto Rua de Leitura fortalece cultura e mobilização social no bairro da Condor, em Belém (Divulgação)

O bairro da Condor, em Belém, recebe neste sábado (23/8) a "Rua de Leitura", ação que integra o projeto "Histórias e Raízes: Construindo Cidadania e Consciência Ambiental". O evento será realizado das 9h às 12h, na Comunidade Santana, e busca aproximar moradores da arte, da cultura e da literatura.

A iniciativa é organizada pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB) em parceria com o Centro Social Santana e o Grupo de Mobilização da COP, formado voluntariamente por moradores da região. A ação será aberta ao público.

VEJA MAIS

image Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia
Projeto reúne obras de Rose Maiorana, fotografias de Tarso Sarraf e peças assinadas por Felícia Assmar

image Projeto Pipas transforma diversão em aprendizado para estudantes no Pará
Crianças e adolescentes descobrem como empinar pipas de forma segura e responsável

Atividades culturais e educativas

A programação envolve oficinas, rodas de leitura e apresentações artísticas, com participação de voluntários, estudantes e moradores da comunidade. O objetivo é fortalecer o trabalho comunitário e estimular a consciência ambiental nas periferias de Belém.

De acordo com Tereza Torres, Agente Territorial de Cultura, a proposta é criar um ambiente de união."A ideia da Rua de Leitura é reforçar o trabalho comunitário. Procuramos nos unir com diferentes centros comunitários do bairro e, geralmente, o contato é feito com pessoas que atuam conosco e trazem o convite para fazer a atividade em parceria", explica.

A Rua de Leitura também funciona como espaço de mobilização social, incentivando a participação ativa dos moradores. Para os organizadores, o engajamento da comunidade é essencial para transformar a realidade local por meio da cultura e da educação.

Serviço

Rua de Leitura

Data: sábado, 23 de agosto de 2025

Horário: 9h às 12h

Local: Comunidade Santana, passagem Alvino, nº 202, bairro da Condor, Belém

Inscrições: Não são necessárias | Evento aberto ao público

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rua de leitura

projeto social
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

Pedido de desculpas

Secretário da COP30 pede desculpas após polêmica sobre proibição de comidas típicas do Pará

Valter Correia garantiu a presença de pratos típicos do Pará, como açaí, tacacá e maniçoba, no evento em Belém

19.08.25 17h37

BELÉM

Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

19.08.25 17h14

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

BELÉM

Açaí 'vetado' na COP 30? Engenheiro florestal contesta proibição e defende consumo seguro

O profissional defende fiscalização e certificação em vez de proibição e critica desconhecimento sobre a culinária amazônica

16.08.25 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda