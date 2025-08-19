Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Projeto Pipas transforma diversão em aprendizado para estudantes no Pará

Crianças e adolescentes descobrem como empinar pipas de forma segura e responsável

O Liberal

Empinar pipas é uma tradição que atravessa gerações no Pará, transformando o verão amazônico em uma temporada de cores e brincadeiras pelas ruas. No entanto, quando feita de forma inadequada, a atividade pode trazer sérios riscos. Linhas com cerol, por exemplo — mistura de cola com vidro moído — não apenas danificam a rede elétrica, mas também podem causar acidentes graves e até fatais, com pedestres, ciclistas e motociclistas.

Para conscientizar estudantes de 10 a 14 anos sobre esses cuidados, o Projeto Pipas chega à sua 6ª edição, promovendo atividades educativas em 32 escolas públicas de cinco municípios paraenses entre agosto e setembro deste ano. A iniciativa, patrocinada pela Equatorial Pará e realizada pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), por meio da Lei Semear, do Governo do Estado, combina aprendizado lúdico com diversão, incentivando a prática segura da brincadeira.

VEJA MAIS

image Homem morre degolado com linha chilena de pipa enquanto andava de moto
A linha chilena é proibida por lei no estado do Rio de Janeiro e em diversos outros estados, por causar acidentes graves e até fatais

image Campanha troca pipas por bolas e conscientiza sobre riscos no entorno do Aeroporto de Belém
Norte da Amazônia Airports (NOA) distribuiu 500 bolas para crianças e adultos dos bairros próximos do aeroporto

Nesta edição, cerca de 3.500 estudantes serão impactados diretamente. Entre as novidades, está um espetáculo inédito de teatro de bonecos, que dá vida aos personagens do gibi do projeto, a “Turma do Geral”, reforçando a mensagem de segurança de forma envolvente e divertida.

“Nosso objetivo é alcançar um número ainda maior de jovens e transmitir essa mensagem de segurança de forma educativa e divertida. Com o teatro de bonecos e novas histórias, queremos mostrar que empinar pipas pode ser seguro quando feito com responsabilidade” destaca Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o impacto do projeto vai além da escola: “acreditamos que trabalhar a conscientização sobre segurança elétrica, desde cedo, é fundamental, porque é nessa fase que as crianças estão formando hábitos e aprendendo a cuidar de si e do próximo”. “Quando elas entendem, de forma simples e lúdica, os riscos e as atitudes seguras, levam esse conhecimento para casa, para a família e para a comunidade. Isso cria uma rede de multiplicadores de informação. No futuro, esse aprendizado se reflete na redução de acidentes, porque a prevenção passa a fazer parte do dia a dia delas, e a segurança deixa de ser apenas uma regra para se tornar um valor”, conclui Michelle.

Além do teatro, a programação inclui gincanas, jogos de perguntas e distribuição de brindes, atividades que reforçam o aprendizado sobre a segurança na hora de empinar pipas, especialmente longe da rede elétrica. Os estudantes também receberão gibis da “Turma do Geral”, que narram aventuras educativas sobre práticas seguras.

O Projeto Pipas começa no dia 21 de agosto, em Bragança, e segue até 18 de setembro, passando pelos municípios de Marabá, Parauapebas, Santarém e Belém.

Serviço:

Projeto Pipas
Quando: 21 de agosto a 18 de setembro
Onde: 32 escolas em 5 municípios paraenses

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

projeto pipas

pipas

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo feminino floresce em loja colaborativa no centro de Castanhal

São artesãs, agricultoras e empreendedoras para fortalecer negócios e dar visibilidade ao talento feminino

19.08.25 10h07

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

POLÍCIA

Crimes virtuais contra crianças: delegada alerta para aumento de casos e como prevenir 

Somente entre janeiro e julho de 2025, a Polícia Civil do Pará realizou 13 operações contra crimes virtuais envolvendo crianças e adolescentes, resultando em nove prisões

17.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

TECNOLOGIA

Pará investe em inteligência artificial com avanços em regulamentação, pesquisa e inovação

Curso de Bacharelado e projetos da UFPA com foco em Inteligência Artificial, aumentam os estudos sobre tecnologia na Amazônia; governo estadual já estuda regulamentação

17.08.25 9h00

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda