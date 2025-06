Campanha troca pipas por bolas e conscientiza sobre riscos no entorno do Aeroporto de Belém

A brincadeira da pipa deu lugar à bola na manhã desta quarta-feira (25/06) nos bairros vizinhos ao Aeroporto Internacional de Belém. A empresa gestora do aeroporto, Norte da Amazônia Airports (NOA), distribuiu 500 bolas para crianças dos bairros Pratinha I, Pratinha II, Tapanã e Bengui.

Para receber o brinquedo, as crianças entregavam suas pipas. A ação teve como objetivo conscientizar a população local sobre os riscos de acidentes aéreos causados por pipas nas proximidades do aeroporto. Este é o segundo ano da campanha “Troque sua pipa por uma bola”.

Com o auxílio de um carro de som, os moradores foram alertados sobre os perigos da prática e sobre a possibilidade de realizar a troca gratuita por um brinquedo que não oferece risco à segurança dos voos. Com o fim do período chuvoso, aumenta o número de crianças e adultos empinando pipas nas ruas — comportamento que atinge seu auge em julho, durante as férias escolares.

O autônomo Arthur Farias, morador da Pratinha II e pai de um menino de dois anos, acredita que a campanha ajuda a evitar não apenas acidentes aéreos, mas também de trânsito, como os envolvendo motocicletas:

“É um incentivo que acho muito importante para o bairro e para Belém em geral. A gente vê quantas pessoas têm sofrido acidente, têm perdido a vida, na verdade. Já vi pessoas perderem a vida na minha frente. A campanha é muito boa mesmo. Nunca tinha ouvido uma campanha dessa. É muito boa para conscientizar a população”, elogiou.

Arthur relata que, diariamente, crianças empinam pipas pela manhã e à tarde em sua comunidade. Para ele, é necessário que o poder público crie espaços seguros e apropriados para essa atividade.

“Acho que o governo deveria olhar para ter um espaço adequado, porque isso vem de geração em geração, empinar pipa. O governo poderia dar um espaço onde nós pudéssemos empinar com nossos filhos e ter esse momento de uma forma segura”, sugere.

De acordo com o superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, Rodrigo Garcia, a iniciativa contribui para reforçar a segurança no entorno do sítio aeroportuário. “É uma campanha de conscientização da comunidade do entorno sobre a prática de brincadeiras que podem levar ao risco de acidentes aeronáuticos. Uma pipa dessas, sugada por uma turbina de aeronave, pode causar um acidente aeronáutico grave”, aponta.

A Norte da Amazônia Airports (NOA) já planeja realizar a ação novamente em julho, quando as crianças estarão oficialmente de férias. “É o momento em que percebemos um volume maior de crianças e adultos empinando pipas”, adiantou o superintendente.

Apesar de não haver registro de acidentes com pipas até o momento, já houve casos em que os objetos caíram dentro do sítio aeroportuário, interferindo na operação normal do aeroporto.

A moradora da comunidade Parque Vitória, na Pratinha, Rosana Farias do Nascimento, de 53 anos, também acredita que a campanha pode ser decisiva para conscientizar a população local sobre os riscos. Ela e o neto já sofreram um acidente com linhas enceradas enquanto andavam de bicicleta.

“Às vezes acontecem acidentes com linhas e motos. A gente está andando de bicicleta e a linha engata no nosso pescoço, como já aconteceu comigo e com meu neto esses dias, quando estávamos indo para o colégio”, contou.

Outro problema recorrente é quando as linhas ficam presas na fiação elétrica e as crianças tentam removê-las, o que provoca quedas de energia e risco de choques. “Tem vezes que as linhas engatam nos fios elétricos e desliga. Eles estão de parabéns pela ação”, declarou.