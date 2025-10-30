Rota Gastronômica para turistas da COP 30 indica mais de 30 restaurantes em Belém; confira
Lista elaborada pelo Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense destaca alguns dos principais restaurantes da capital
Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, a capital paraense se prepara para receber visitantes de todo o mundo. E, para que os turistas possam vivenciar a rica e diversa culinária amazônica, o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense lançou a Rota Gastronômica, um guia com mais de 30 restaurantes distribuídos em pontos estratégicos da cidade.
O mapa da Rota Gastronômica está dividido em nove polos principais: Ver-o-Peso, Estação das Docas, Porto Futuro II, Cidade Velha, Ilha do Combu, Umarizal, Mercado de São Brás, Marambaia e Icoaraci, além de uma "rota alternativa", com sugestões adicionais fora do circuito tradicional.
No total, são 38 estabelecimentos indicados, oferecendo desde o tradicional tacacá e maniçoba até releituras contemporâneas da culinária amazônica.
Confira os restaurantes da Rota Gastronômica COP 30
Ver-o-Peso:
📍 Avenida Boulevard Castilho França, s/n - Campina
- Boieiras
- Cervejaria Cabôca
- Barraca da Fafá
- Point do Açaí
Estação das Docas:
📍 Avenida Boulevard Castilho França, s/n - Campina
- Cairu
- Amazon Beer
- Marujo’s
Porto Futuro II:
📍 Avenida Marechal Hermes, 14 - Reduto
- Muamba
- Pizzaria Frigio
- Tira-gostos Picuí
Cidade Velha:
- Igara – Cozinha Regional - Rua Dr Malcher, 436, esquina com Gurupá
- Casa do Saulo - Rua Siqueira Mendes, na Casa das Onze Janelas
- Celeste - Rua Padre Champagnat, 302
- Puba - Rua Veiga Cabral, 649
Ilha do Combu:
📍 Travessia pelo Terminal Hidroviário Ruy Barata: Praça Princesa Isabel, avenida Bernardo Sayão - Condor
- Saldosa Maloca
- Boá
- Porto Combu
Umarizal:
- Santa Chicória - Avenida Senador Lemos, 565
- Ver-o-Açaí - Travessa Dom Pedro I, 599
- Grão - Travessa Dom Pedro I, 546
- Amazônia na Cuia - Rua Domingos Marreiros, 851
Mercado de São Brás:
📍 Avenida Almirante Barroso - São Brás
- Lá em Casa Balcão
- Naô Izakaya
- Rosário Lanches
- Ice Bode
Marambaia:
- Toc Toc do Nonato - Av. Tavares Bastos, 727
- Peixaria do Mancha - Rua Outeiro, 200
- Casa da Vovó - Av. Tavares Bastos, 1572
Icoaraci:
📍 Rua Siqueira Mendes - Cruzeiro
- Raízes da Amazônia
- Peixaria La Chapa
- Restô da Villa Prime
Rota alternativa:
- Remanso do Peixe - Travessa Barão do Triunfo, 2590 - Bairro do Marco
- Casa Igá - Travessa Frei Gil de Vila Nova, 215 - Campina
- Com’è?! - Travessa Rui Barbosa, 1408 - Nazaré
- Unha de Caranguejo
- Tacacá da Vileta - Avenida Duque de Caxias, 712 - Marco
- Govinda - Rua dos Mundurucus, 1800 - Batista Campos
- Tucuruvi - Travessa Benjamin Constant, 1831 - Batista Campos
