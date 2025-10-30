Rota Gastronômica para turistas da COP 30 indica mais de 30 restaurantes em Belém; confira

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, a capital paraense se prepara para receber visitantes de todo o mundo. E, para que os turistas possam vivenciar a rica e diversa culinária amazônica, o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense lançou a Rota Gastronômica, um guia com mais de 30 restaurantes distribuídos em pontos estratégicos da cidade.

O mapa da Rota Gastronômica está dividido em nove polos principais: Ver-o-Peso, Estação das Docas, Porto Futuro II, Cidade Velha, Ilha do Combu, Umarizal, Mercado de São Brás, Marambaia e Icoaraci, além de uma "rota alternativa", com sugestões adicionais fora do circuito tradicional.

No total, são 38 estabelecimentos indicados, oferecendo desde o tradicional tacacá e maniçoba até releituras contemporâneas da culinária amazônica.

Confira os restaurantes da Rota Gastronômica COP 30

Ver-o-Peso:

📍 Avenida Boulevard Castilho França, s/n - Campina

Boieiras

Cervejaria Cabôca

Barraca da Fafá

Point do Açaí

Estação das Docas:

📍 Avenida Boulevard Castilho França, s/n - Campina

Cairu

Amazon Beer

Marujo’s

Porto Futuro II:

📍 Avenida Marechal Hermes, 14 - Reduto

Muamba

Pizzaria Frigio

Tira-gostos Picuí

Cidade Velha:

Igara – Cozinha Regional - Rua Dr Malcher, 436, esquina com Gurupá

Casa do Saulo - Rua Siqueira Mendes, na Casa das Onze Janelas

Celeste - Rua Padre Champagnat, 302

Puba - Rua Veiga Cabral, 649

Ilha do Combu:

📍 Travessia pelo Terminal Hidroviário Ruy Barata: Praça Princesa Isabel, avenida Bernardo Sayão - Condor

Saldosa Maloca

Boá

Porto Combu

Umarizal:

Santa Chicória - Avenida Senador Lemos, 565

Ver-o-Açaí - Travessa Dom Pedro I, 599

Grão - Travessa Dom Pedro I, 546

Amazônia na Cuia - Rua Domingos Marreiros, 851

Mercado de São Brás:

📍 Avenida Almirante Barroso - São Brás

Lá em Casa Balcão

Naô Izakaya

Rosário Lanches

Ice Bode

Marambaia:

Toc Toc do Nonato - Av. Tavares Bastos, 727

Peixaria do Mancha - Rua Outeiro, 200

Casa da Vovó - Av. Tavares Bastos, 1572

Icoaraci:

📍 Rua Siqueira Mendes - Cruzeiro

Raízes da Amazônia

Peixaria La Chapa

Restô da Villa Prime

Rota alternativa:

Remanso do Peixe - Travessa Barão do Triunfo, 2590 - Bairro do Marco

Casa Igá - Travessa Frei Gil de Vila Nova, 215 - Campina

Com’è?! - Travessa Rui Barbosa, 1408 - Nazaré

Unha de Caranguejo

Tacacá da Vileta - Avenida Duque de Caxias, 712 - Marco

Govinda - Rua dos Mundurucus, 1800 - Batista Campos

Tucuruvi - Travessa Benjamin Constant, 1831 - Batista Campos

Confira o mapa da Rota Gastronômica