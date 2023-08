Rompimento de cabo de alta tensão deixa cinco bairros de Belém sem energia

O rompimento de um cabo de circuito elétrico, na manhã desta quarta-feira (23), no cruzamento da avenida Pedro Álvares Cabral com Visconde de Souza Franco, deixou os bairros do Umarizal, Reduto, Campina, Cidade Velha (Comércio) e Nazaré sem energia. O episódio deixou o trânsito congestionado, por conta do cabo de alta tensão que ficou caído na via. Segundo a Equatorial, o serviço foi normalizado.

Em nota, a concessionária de energia disse à redação integrada de O Liberal que o rompimento do cabo ocasionou o curto-circuito em um poste que fica no trecho. Equipes da distribuidora atuaram no local do incidente para normalizar completamente o serviço o mais breve possível. Até às 14h46, oito clientes da empresa estavam com o fornecimento comprometido. A Equatorial afirmou que a causa do rompimento do cabo está sendo apurada.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) disse que o acesso à Rua Belém foi totalmente interditado, devido ao ocorrido. A Semob informou ainda que, por conta do rompimento do cabo, semáforos do cruzamento estavam apagados pela falta de energia e que agentes de trânsito da autarquia estiveram no local para orientar os condutores e manter a organização e fluidez viária.