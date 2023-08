Incêndio em residencial de Ananindeua deixa 20 famílias sem energia

Um incêndio, registrado na madrugada desta quarta-feira (16), destruiu a fiação elétrica de um bloco inteiro do residencial Torres do Aurá, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. O incidente deixou 20 famílias sem energia elétrica. Até a última atualização desta matéria, a luz ainda não tinha voltado. Ninguém se feriu. Apesar das chamas terem sido combatidas pelo Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio ainda não foi identificada.

Camila do Nascimento Santos, 50 anos, mora no local há três anos, junto com os dois filhos, uma moça de 20 e um rapaz de 22 anos. A família dela foi uma das que ficou sem luz após o rescaldo. Ela conta que os condôminos estavam dormindo quando o fogo começou, por volta das 2h40. “Acordamos com um estrondo e cheiro de fio queimado. Olhamos para ver o que era e avistamos o fogo”, contou.

Segundo ela, após a chegada dos bombeiros, os moradores tiveram que evacuar o bloco para que o trabalho fosse realizado pelos militares. O incêndio foi controlado e as famílias puderam voltar para os apartamentos. Mas, ainda restava o restabelecimento da energia. “Falamos com a Equatorial e uma equipe deles veio aqui. Mas disseram que não podiam fazer nada. Estamos sem poder fazer nada, nem mesmo dormir”, revelou.

Para Camila, os transtornos causados pela falta de energia no bloco 12, atingido pelo incêndio e teve toda fiação destruída, são imensos. “Não consegui ir trabalhar. Acreditamos que tenha sido um prejuízo grande. São 20 famílias que moram nesse bloco. Todas elas comentaram que estava saindo fumaça da fiação. Por não termos luz, ainda não sabemos exatamente quais os danos causados pelo incêndio“, acrescentou.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Equatorial Energia para saber se há alguma previsão de retorno do serviço na área. O Corpo de Bombeiros também foi procurado para comentar o caso. Em ambas situações, a reportagem aguarda retorno.