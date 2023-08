Apagão no Brasil: quase a totalidade do Pará ficou sem energia elétrica, afirma Equatorial

A empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA informou, por meio de nota encaminhada na tarde desta terça-feira (15), que 98% dos municípios paraenses ficaram sem fornecimento de energia elétrica, mas que a ocorrência foi normalizada às 14h23, em todo o estado. Foram mais de seis horas sem a prestação de serviço.

Ainda de acordo com a nota, as equipes técnicas da distribuidora começaram a trabalhar logo após o apagão que atingiu diversas regiões do País, confirmado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e afetou 98% dos municípios paraenses.

A Equatorial Pará gerenciou as tratativas com o ONS, que coordena a recomposição do sistema de forma segura em todo o Brasil.