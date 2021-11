Três cidades do Marajó enfrentam novo apagão nesta quinta-feira (11)

As cidades de Breves, Melgaço e Curralinho, que compõem o Arquipélago do Marajó, enfrentaram um novo apagão de energia elétrica, nesta quinta-feira (11). A interrupção, que já é a segunda só nesta semana, foi registrada por volta das 11h e normalizada às 14h46, segundo a Equatorial Energia. O motivo da falta de energia segue sendo desconhecido.

“Técnicos da distribuidora não mediram esforços para recompor o serviço no menor tempo possível. As causas da falta de energia ainda estão sendo apuradas”, informou a Equatorial por meio de nota.

Conforme a concessionária informou no final da manhã, a falta de energia nesses municípios aconteceu devido um problema na linha de transmissão que os municípios. Técnicos da empresa percorreram a extensão da linha para localizar o ponto exato do imprevisto e tomar as providências necessárias para normalizar o serviço à população.

Enquanto o problema não era resolvido, em Breves, o empresário do ramo de combustíveis e gás Júnior Leão avaliava que a sensação era de que a cidade havia parado. Ele contou que lojas, comércios, escolas, entre outros estabelecimentos, assim como os serviços de telefonia não estavam funcionando.

Para o empresário, que contabilizou um prejuízo de aproximadamente 30%, o que fica são os problemas, uma vez que a instabilidade do fornecimento de energia tem sido constante.

Na última segunda-feira (8), outro apagão foi registrado por volta das 13h e normalizado às 17h16, nos mesmos municípios. Aulas precisaram ser suspensas, órgãos públicos e comércios paralisaram as atividades. Hospitais precisaram recorrer aos geradores de energia. As causas do apagão também não foram conhecidas.