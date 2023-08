Romaria da Acessibilidade acontecerá no sábado, 21 de outubro

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) anunciou na noite desta quinta-feira (17) que a Romaria da Acessibilidade, a mais nova procissão do Círio em 2023, irá acontecer no sábado, dia 21 de outubro, após a Romaria dos Corredores.

A confirmação da nova romaria, que agora é a 14ª peregrinação que compõe a festividade em devoção à Nossa Senhora de Nazaré, foi feita ainda na última segunda-feira (14), mas a data ainda não havia sido revelada pela Diretoria da Festa de Nazaré.

A nova procissão oficial do Círio 2023 é considerada um avanço para pessoas com deficiência e para os grupos que lutam pela inclusão, que podem agora vivenciar a devoção mariana de forma mais inclusiva.

A procissão

A Diretoria da Festa de Nazaré apresenta, em coletiva, detalhes do percurso, o objetivo e os órgãos envolvidos na organização. Além da DFN, alguns órgãos também estão presentes, entre eles a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, Associação de Funcionários do BB e da Comunidade (APABB). Além disso, também estão presentes representantes da Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Serviço de Atendimento em Reabilitação (Saber); Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar), Associação de Surdos de Ananindeua (Asan) e Instituto Filippo Smaldone, entre outros.