Círio 2023: confira como se inscrever para socorrista voluntário

A Defesa Civil Municipal abrirá no próximo dia 16 as inscrições para que quiser atuar como socorrista voluntário durante o Círio de Nazaré 2023. As vagas são destinadas prioritariamente a profissionais de saúde, mas, também estão abertas aos demais interessados que queiram auxiliar os promesseiros e fiéis durante as procissões deste ano. O processo de inscrição é gratuito e pode ser feito na sede da Defesa Civil municipal, localizada na Aldeia Cabana, em Belém.

O prazo para inscrição vai até o dia 25 deste mês. Entre os requisitos para ser socorrista voluntário estão: idade igual ou acima de 18 anos e aptidão para realizar as atividades físicas.

Os documentos necessários para fazer a inscrição são: documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Carteira Oficial de Classe), CPF e comprovante de residência em seu nome ou no nome dos pais. Quem for da área da saúde, como técnicos de enfermagem ou enfermeiros, deve apresentar também a carteira do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

A preparação dos voluntários será iniciada após o período de inscrições, no dia 1° do mês de setembro. Serão divididas turmas pelo período da manhã, das 8h até às 12h, e da tarde, das 14h às 18h. O treinamento será realizado no auditório da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.

A Defesa Civil de Belém, responsável pelas inscrições, informou que a expectativa é inscrever 1.500 socorristas voluntários para trabalhar no Círio deste ano. Eles vão atuar na Trasladação, que acontece no sábado, dia 7 de outubro, reforçando o efetivo nos sete postos de atendimento, e também durante a grande procissão do domingo, dia 8, que conta com oito pontos de atendimento aos romeiros.

Segundo Claudionor Corrêa, presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém, todos os postos de atendimento terão apoio de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)