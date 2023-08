Círio 2023: terceira edição de 'Na Praça com Maria' retorna neste fim de semana

O projeto “Na Praça com Maria”, realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), retorna dias 4 e 5 de agosto à Praça Santuário, em Belém. Em sua terceira edição, o evento compõe a programação oficial do Círio de Nazaré e leva ao público várias atrações musicais. Na sexta as apresentações começam a partir das 19h e no sábado iniciam às 17h.

Na sexta-feira (4), às 19h, haverá apresentação da banda dos Fuzileiros Navais, e às 20h30 se apresenta a cantora Dhiana Lima. No sábado (5), a programação começa mais cedo, às 17h, com show do grupo Trio Chamote. Já às 18h se apresenta o grupo Trio Luz de Tieta, e, às 19h, o cantor Joelson Pantoja.

A artista Dhiana Lima é formada em canto lírico, e já fez uma homenagem ao Círio com o samba “Mãezinha de Nazaré”. Utilizando uma inusitada estrutura instrumental com banjos (corda), flautas (sopros) e bateria (pau), o Trio Chamote agrega elementos tecnológicos em suas gravações como forma de experimentar novas timbragens, bem como a confecção de uma bateria e de um banjo específicos para alcançar novos timbres acústicos, propondo uma nova linguagem sonora para a música amazônica. É formado por Charles Matos (bateria), Luizinho Lins (banjo amazônico) e Sílvio Barbosa (flautas e sax).

Joelson Pantoja esbanja talento ao cantar o chamado brega saudade, também conhecidas como “pedradas” no linguajar do paraense. Ele tem 17 anos de carreira e já passou por várias bandas até chegar na carreira solo. Apaixonado por músicas dos anos 60, 70 e 80, recebeu o título de 'Príncipe da Saudade’, pela saudosa Cleide Moraes. O artista começou na música cantando em igrejas católicas, participou de programas de calouros, mas se tornou conhecido mesmo do grande público ao participar de grupos como a Banda 007, Banda Quero Mais e Sayonara.

Além da programação cultural, vendas de comidas e de artesanato, o evento também terá adoração ao Santíssimo, na Capela Mãe da Eucaristia, localizada no subsolo do Altar Central.

Serviço

Projeto Na Praça com Maria

Data: 4 e 5 de agosto

Hora: a partir das 19h, na sexta, e das 17h, no sábado

Local: Praça Santuário

Como participar: entrada gratuita

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)