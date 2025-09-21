Robótica em ação: estudantes de Belém disputam torneio com foco ambiental
O Torneio Brasil de Robótica (TBR) - Etapa Região Norte será realizado, na Estação das Docas, no próximo dia 27 de setembro
As escolas de Belém se preparam para, no próximo dia 27 de setembro, participar do Torneio Brasil de Robótica (TBR) - Etapa Região Norte, que será realizado na Estação das Docas, em Belém. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita e promete envolver estudantes, famílias, educadores e a comunidade em geral em um ambiente de descoberta e criatividade.
Organizado pela R2E - Regional Norte, o torneio reunirá equipes de várias escolas paraenses, incentivando a construção de projetos que vão muito além da programação e da montagem de robôs. A proposta é estimular a colaboração, a pesquisa e o empoderamento juvenil, reforçando o papel da educação tecnológica na formação de novas gerações preparadas para resolver problemas reais.
A edição deste ano traz como inspiração o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) “Vida Terrestre”, da Organização das Nações Unidas (ONU). Sob esse tema, as equipes abordarão tópicos como preservação de ecossistemas brasileiros, combate à caça ilegal, impacto de espécies invasoras e recuperação de áreas degradadas. O TBR tem como característica a integração entre ciência e cidadania, desafiando os estudantes a criar soluções que ajudem não só suas comunidades, mas também o planeta, estimulando a consciência ambiental e o uso responsável da tecnologia.
Uma das escolas participantes é o Colégio Marista, que vive um momento de intensa mobilização para participar da etapa regional do Torneio Brasil de Robótica (TBR). Professora de Educação Tecnológica, Michelle Cruz é técnica da equipe de robótica e detalhou a importância do torneio e da temática escolhida. “O torneio acontece todo ano, há mais de 15 anos, e o Colégio participa desde o ano passado. O torneio busca sempre trazer soluções tecnológicas que envolvam o meio ambiente. Neste ano, trabalharemos o ODS 15, que fala sobre a preservação da vida terrestre. A partir dessa proposta, pesquisamos como aplicar o tema e pensamos em problemas e soluções voltados à nossa própria região, onde temos história e compromisso social”, explicou.
VEJA MAIS:
Segundo Michelle, o grupo decidiu destacar o manguezal por sua importância para o meio ambiente no mundo. “É um bioma de transição entre o mar e a terra, um berçário importante para muitas espécies. Ele garante alimento para a fauna e fonte de renda para comunidades. No nosso Estado a gente sabe que a nossa cultura é muito forte com a água, por exemplo. As regiões de manguezal- Bragança, por exemplo, que é uma região muito conhecida, tem um forte atrativo turístico. E temos esse costume de consumir caranguejo, camarão, produtos que vem do manguezal”, disse.
Mundialmente, disse, o manguezal tem importância fundamental para a manutenção do clima. Apesar disso, não é tão conhecido, talvez pela dificuldade de acesso, sendo um ambiente de lama. “Ele é mais voltado para a retirada de produtos, não tanto para atração turística. Então a gente pensou como dar visibilidade para ele e, também, promovendo a educação ambiental, sustentabilidade, economia”, observou.
Torneio também avalia organização da equipe
A professora destacou que, além de desenvolver pesquisa científica, a equipe precisa organizar a parte financeira e a logística da participação. “O torneio avalia não apenas o trabalho científico, mas também a capacidade de organização da equipe. Tudo o que conquistamos em termos de recursos precisa ser planejado de maneira empreendedora. É uma categoria nova para nós, então enfrentamos muitos desafios de organização: pesquisa científica, ação empreendedora. Também trabalhamos com engenharia e tecnologia. Trabalhamos, ainda, com desafios práticos de robô: pensar na estrutura, na programação e nas estratégias, tudo dentro de um tempo mínimo. Você trabalha muito com a pressão do tempo. A pressão do acerto. São meses de preparação intensa para que, no dia, possamos dar o nosso melhor”, disse.
O professor Lukas Chagas, que leciona Ciências e Educação Tecnológica, reforçou o caráter formativo da experiência. “Está sendo uma experiência muito interessante. Sair um pouco da sala de aula para ir a campo, conhecer o habitat de uma espécie típica da nossa região, entender e preservar essa espécie”, afirmou. Lucas explicou que a equipe, batizada de Amazontech, escolheu trabalhar especificamente com o caranguejo-sá, espécie emblemática da culinária paraense e essencial para os ecossistemas costeiros. “Nós visitamos o manguezal em São Caetano de Odivelas, observamos os caranguejos no ambiente natural e aprendemos com os moradores locais a diferenciar machos de fêmeas, além de compreender a importância do período de defeso para a reprodução da espécie. A partir dessas vivências, construímos uma cartilha educativa, maquetes representando o manguezal e até um jogo digital que ensina outras crianças sobre a preservação do caranguejo-sá”, disse.
Os alunos, de idades variadas, demonstram empolgação e senso de responsabilidade. Samuel Jesus, de 9 anos e estudante do terceiro ano, descreve: “Está muito legal. A gente se prepara treinando faz várias programações”, disse. Seu colega Gabriel Cavalcante, também com 9 anos, contou que já trabalha na maquete e nas programações do robô. A mais jovem da equipe, Betina Valéria Freire, 7 anos, de apenas 7 anos e aluna do segundo ano, mostra entusiasmo contagiante. “Eu achei muito legal participar do torneio e da ideia de a gente competir. Também podemos viajar, o que vai ser muito legal. Em quase todas as aulas a gente treina o tapete e a maquete”, disse.
Centro de Ensino Integrado Hage: pesquisa em Barcarena
Outra escola participante é o Centro de Ensino Integrado Hage, que competirá pelo quarto ano consecutivo. A instituição levará duas equipes: a Liga Lego, na categoria Middle 1, para alunos de 10 a 12 anos, e a Liga Bio, na categoria Kids 2, com estudantes de 7 a 10 anos. As duas equipes contam 17 alunos. “Este ano, o TBR está proporcionando a temática da vida. A questão do meio ambiente. Atrelados à ODS, a gente vai tentar propor soluções viáveis para a melhoria do nosso meio (ambiente)”, disse o professor de robótica Mário Ferreira. “Este é o ano da COP 30. E estamos no centro do universo. Falar um pouco desse cenário e mostrar a prática de algumas possíveis soluções a partir de crianças. Daqui a algum tempo essas soluções provavelmente vão ser aplicadas nesse cenário ambiental é muito importante. Precisamos de seres pensantes e ter esse desenvolvimento desde cedo ajuda muito nesse contexto”, afirmou.
A equipe Middle 1 escolheu trabalhar o tema de animais invasores, problema que afeta a população de Barcarena. "Estamos levando o levantamento que os alunos fizeram de algumas pessoas daquela região e estamos propondo uma solução tecnológica para enfrentar esse desafio”, contou o professor. “A ciência, quando é inserida desde cedo, ela desenvolve o aluno nessa prática, nesse aguçar, porque hoje é tudo tecnologia. Como o aluno tem esse direcionamento voltado para a prática educacional já inserida desde o ensino básico, faz com que o aluno vá se desenvolvendo com o passar do tempo”, disse. A escola busca parcerias com centros de pesquisa, como a Universidade Federal do Pará (UFPA), para aproximar os estudantes da pesquisa real e enriquecer seu aprendizado.
Apoio familiar e impacto na formação dos jovens
Mário Ferreira destacou que o apoio das famílias é fundamental. “É um processo longo. As famílias ajudam na organização, na questão no ensinar e de estar junto com eles nesse momento”, disse. “A presença da família supre necessidades individuais e ajuda a superar a insegurança que, às vezes, o aluno tem. Graças a Deus, a escola conta com a presença 100% dos pais dos alunos que estão participando este ano do torneio”, afirmou.
O aluno André Serrão, 13 anos, vê no torneio uma oportunidade única. “O TBR aborda temas da atualidade e eu consigo ampliar a minha mente sobre soluções para ajudar a nossa geração e as futuras gerações”, disse. “Gosto especialmente da Batalha da Mesa, onde atuo como programador, onde coloco em prática tudo o que sei dessa área. Desde 2022, participo do torneio e, neste ano, estamos testando novas técnicas de programação aprendidas com profissionais da área, para fazer o máximo de pontuação possível”, contou.
O TBR é reconhecido como um torneio que estimula competências em STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), promovendo ainda valores como ética, respeito e responsabilidade socioambiental. Além da disputa por troféus regionais, as equipes terão a chance de se classificar para a etapa nacional, representando o Pará em um cenário de maior visibilidade, o que deverá ocorrer em dezembro.
Entre as instituições participantes estão: colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, Maple Bear Belém, Colégio São Paulo, Espaço da Criança e Centro de Ensino Integrado Hage; Step by Step Escola de Educação Bilíngue; Colégio Militar de Belém (CMBEL) e Colégio Santa Catarina de Sena.
Desde sua criação, em 2010, o TBR já impactou mais de 100 mil crianças e jovens em todo o Brasil. No Pará, a competição passou a ser realizada a partir de 2018, com a chegada da representação da Zoom Education for Life na região, disse Yan Melo, coordenador pedagógico do TBR no Norte. Ainda segundo ele, o evento tem como objetivo preparar os estudantes para o desafio do mundo tecnológico e científico, unindo pesquisa, inovação e responsabilidade social.
Categorias e avaliação
Os participantes competirão em cinco categorias, divididas por faixa etária:
• Kids 1 (5 a 7 anos)
• Kids 2 (7 a 10 anos)
• Middle 1 (10 a 12 anos)
• Middle 2 (12 a 15 anos)
• High (15 a 19 anos)
As equipes serão avaliadas em quatro critério, cada uma correspondendo a 25% da nota final: mérito científico; organização & método; tecnologia & engenharia; desafio prático
Serviço
• Evento: Torneio Brasil de Robótica – Regional Norte
• Data: 27 de setembro de 2025
• Horário: 8h às 18h
• Local: Estação das Docas – espaço feira Boulevard, Belém (PA)
• Organização: R2E – Regional Norte
• Entrada: Gratuita e aberta ao público
• Mais informações: www.torneiobrasilderobotica.com.br
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA