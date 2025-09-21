robótica em ação: estudantes de belém disputam torneio com foco ambiental

As escolas de Belém se preparam para, no próximo dia 27 de setembro, participar do Torneio Brasil de Robótica (TBR) - Etapa Região Norte, que será realizado na Estação das Docas, em Belém. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita e promete envolver estudantes, famílias, educadores e a comunidade em geral em um ambiente de descoberta e criatividade.

Organizado pela R2E - Regional Norte, o torneio reunirá equipes de várias escolas paraenses, incentivando a construção de projetos que vão muito além da programação e da montagem de robôs. A proposta é estimular a colaboração, a pesquisa e o empoderamento juvenil, reforçando o papel da educação tecnológica na formação de novas gerações preparadas para resolver problemas reais.

A edição deste ano traz como inspiração o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) “Vida Terrestre”, da Organização das Nações Unidas (ONU). Sob esse tema, as equipes abordarão tópicos como preservação de ecossistemas brasileiros, combate à caça ilegal, impacto de espécies invasoras e recuperação de áreas degradadas. O TBR tem como característica a integração entre ciência e cidadania, desafiando os estudantes a criar soluções que ajudem não só suas comunidades, mas também o planeta, estimulando a consciência ambiental e o uso responsável da tecnologia.

Uma das escolas participantes é o Colégio Marista, que vive um momento de intensa mobilização para participar da etapa regional do Torneio Brasil de Robótica (TBR). Professora de Educação Tecnológica, Michelle Cruz é técnica da equipe de robótica e detalhou a importância do torneio e da temática escolhida. “O torneio acontece todo ano, há mais de 15 anos, e o Colégio participa desde o ano passado. O torneio busca sempre trazer soluções tecnológicas que envolvam o meio ambiente. Neste ano, trabalharemos o ODS 15, que fala sobre a preservação da vida terrestre. A partir dessa proposta, pesquisamos como aplicar o tema e pensamos em problemas e soluções voltados à nossa própria região, onde temos história e compromisso social”, explicou.

Outra turma do colégio Marista, sob a coordenação da professora Michelle Cruz, técnica da equipe de robótica (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Segundo Michelle, o grupo decidiu destacar o manguezal por sua importância para o meio ambiente no mundo. “É um bioma de transição entre o mar e a terra, um berçário importante para muitas espécies. Ele garante alimento para a fauna e fonte de renda para comunidades. No nosso Estado a gente sabe que a nossa cultura é muito forte com a água, por exemplo. As regiões de manguezal- Bragança, por exemplo, que é uma região muito conhecida, tem um forte atrativo turístico. E temos esse costume de consumir caranguejo, camarão, produtos que vem do manguezal”, disse.

Mundialmente, disse, o manguezal tem importância fundamental para a manutenção do clima. Apesar disso, não é tão conhecido, talvez pela dificuldade de acesso, sendo um ambiente de lama. “Ele é mais voltado para a retirada de produtos, não tanto para atração turística. Então a gente pensou como dar visibilidade para ele e, também, promovendo a educação ambiental, sustentabilidade, economia”, observou.

Torneio também avalia organização da equipe

A professora destacou que, além de desenvolver pesquisa científica, a equipe precisa organizar a parte financeira e a logística da participação. “O torneio avalia não apenas o trabalho científico, mas também a capacidade de organização da equipe. Tudo o que conquistamos em termos de recursos precisa ser planejado de maneira empreendedora. É uma categoria nova para nós, então enfrentamos muitos desafios de organização: pesquisa científica, ação empreendedora. Também trabalhamos com engenharia e tecnologia. Trabalhamos, ainda, com desafios práticos de robô: pensar na estrutura, na programação e nas estratégias, tudo dentro de um tempo mínimo. Você trabalha muito com a pressão do tempo. A pressão do acerto. São meses de preparação intensa para que, no dia, possamos dar o nosso melhor”, disse.

O professor Lukas Chagas, que leciona Ciências e Educação Tecnológica, reforçou o caráter formativo da experiência. “Está sendo uma experiência muito interessante. Sair um pouco da sala de aula para ir a campo, conhecer o habitat de uma espécie típica da nossa região, entender e preservar essa espécie”, afirmou. Lucas explicou que a equipe, batizada de Amazontech, escolheu trabalhar especificamente com o caranguejo-sá, espécie emblemática da culinária paraense e essencial para os ecossistemas costeiros. “Nós visitamos o manguezal em São Caetano de Odivelas, observamos os caranguejos no ambiente natural e aprendemos com os moradores locais a diferenciar machos de fêmeas, além de compreender a importância do período de defeso para a reprodução da espécie. A partir dessas vivências, construímos uma cartilha educativa, maquetes representando o manguezal e até um jogo digital que ensina outras crianças sobre a preservação do caranguejo-sá”, disse.

Os alunos, de idades variadas, demonstram empolgação e senso de responsabilidade. Samuel Jesus, de 9 anos e estudante do terceiro ano, descreve: “Está muito legal. A gente se prepara treinando faz várias programações”, disse. Seu colega Gabriel Cavalcante, também com 9 anos, contou que já trabalha na maquete e nas programações do robô. A mais jovem da equipe, Betina Valéria Freire, 7 anos, de apenas 7 anos e aluna do segundo ano, mostra entusiasmo contagiante. “Eu achei muito legal participar do torneio e da ideia de a gente competir. Também podemos viajar, o que vai ser muito legal. Em quase todas as aulas a gente treina o tapete e a maquete”, disse.

Professor de robótica Mário Ferreira, com alunos do Centro de Ensino Integrado Hage (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Centro de Ensino Integrado Hage: pesquisa em Barcarena

Outra escola participante é o Centro de Ensino Integrado Hage, que competirá pelo quarto ano consecutivo. A instituição levará duas equipes: a Liga Lego, na categoria Middle 1, para alunos de 10 a 12 anos, e a Liga Bio, na categoria Kids 2, com estudantes de 7 a 10 anos. As duas equipes contam 17 alunos. “Este ano, o TBR está proporcionando a temática da vida. A questão do meio ambiente. Atrelados à ODS, a gente vai tentar propor soluções viáveis para a melhoria do nosso meio (ambiente)”, disse o professor de robótica Mário Ferreira. “Este é o ano da COP 30. E estamos no centro do universo. Falar um pouco desse cenário e mostrar a prática de algumas possíveis soluções a partir de crianças. Daqui a algum tempo essas soluções provavelmente vão ser aplicadas nesse cenário ambiental é muito importante. Precisamos de seres pensantes e ter esse desenvolvimento desde cedo ajuda muito nesse contexto”, afirmou.

A equipe Middle 1 escolheu trabalhar o tema de animais invasores, problema que afeta a população de Barcarena. "Estamos levando o levantamento que os alunos fizeram de algumas pessoas daquela região e estamos propondo uma solução tecnológica para enfrentar esse desafio”, contou o professor. “A ciência, quando é inserida desde cedo, ela desenvolve o aluno nessa prática, nesse aguçar, porque hoje é tudo tecnologia. Como o aluno tem esse direcionamento voltado para a prática educacional já inserida desde o ensino básico, faz com que o aluno vá se desenvolvendo com o passar do tempo”, disse. A escola busca parcerias com centros de pesquisa, como a Universidade Federal do Pará (UFPA), para aproximar os estudantes da pesquisa real e enriquecer seu aprendizado.

Apoio familiar e impacto na formação dos jovens

Mário Ferreira destacou que o apoio das famílias é fundamental. “É um processo longo. As famílias ajudam na organização, na questão no ensinar e de estar junto com eles nesse momento”, disse. “A presença da família supre necessidades individuais e ajuda a superar a insegurança que, às vezes, o aluno tem. Graças a Deus, a escola conta com a presença 100% dos pais dos alunos que estão participando este ano do torneio”, afirmou.

O aluno André Serrão, 13 anos, vê no torneio uma oportunidade única. “O TBR aborda temas da atualidade e eu consigo ampliar a minha mente sobre soluções para ajudar a nossa geração e as futuras gerações”, disse. “Gosto especialmente da Batalha da Mesa, onde atuo como programador, onde coloco em prática tudo o que sei dessa área. Desde 2022, participo do torneio e, neste ano, estamos testando novas técnicas de programação aprendidas com profissionais da área, para fazer o máximo de pontuação possível”, contou.

André Serrão, 13 anos: “O TBR aborda temas da atualidade e eu consigo ampliar a minha mente sobre soluções para ajudar a nossa geração e as futuras gerações” (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O TBR é reconhecido como um torneio que estimula competências em STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), promovendo ainda valores como ética, respeito e responsabilidade socioambiental. Além da disputa por troféus regionais, as equipes terão a chance de se classificar para a etapa nacional, representando o Pará em um cenário de maior visibilidade, o que deverá ocorrer em dezembro.

Entre as instituições participantes estão: colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, Maple Bear Belém, Colégio São Paulo, Espaço da Criança e Centro de Ensino Integrado Hage; Step by Step Escola de Educação Bilíngue; Colégio Militar de Belém (CMBEL) e Colégio Santa Catarina de Sena.

Desde sua criação, em 2010, o TBR já impactou mais de 100 mil crianças e jovens em todo o Brasil. No Pará, a competição passou a ser realizada a partir de 2018, com a chegada da representação da Zoom Education for Life na região, disse Yan Melo, coordenador pedagógico do TBR no Norte. Ainda segundo ele, o evento tem como objetivo preparar os estudantes para o desafio do mundo tecnológico e científico, unindo pesquisa, inovação e responsabilidade social.

Categorias e avaliação

Os participantes competirão em cinco categorias, divididas por faixa etária:

• Kids 1 (5 a 7 anos)

• Kids 2 (7 a 10 anos)

• Middle 1 (10 a 12 anos)

• Middle 2 (12 a 15 anos)

• High (15 a 19 anos)

As equipes serão avaliadas em quatro critério, cada uma correspondendo a 25% da nota final: mérito científico; organização & método; tecnologia & engenharia; desafio prático

Serviço

• Evento: Torneio Brasil de Robótica – Regional Norte

• Data: 27 de setembro de 2025

• Horário: 8h às 18h

• Local: Estação das Docas – espaço feira Boulevard, Belém (PA)

• Organização: R2E – Regional Norte

• Entrada: Gratuita e aberta ao público

• Mais informações: www.torneiobrasilderobotica.com.br