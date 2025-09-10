alunos de 5 a 19 anos participam do torneio brasil de robótica em belém

No próximo dia 27 de setembro, Belém será palco do Torneio Brasil de Robótica (TBR) - Etapa Região Norte, que ocorrerá na Estação das Docas. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, promete transformar o local em um centro de ciência, tecnologia e inovação, reunindo estudantes, famílias, educadores e a comunidade em geral.

Organizado pela R2E – Regional Norte, o torneio contará com equipes de diversas escolas do Pará em uma competição que vai além da robótica, estimulando aprendizado, colaboração, inovação e empoderamento juvenil. A edição deste ano terá como tema “Vida Terrestre”, inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas). As equipes abordarão tópicos como preservação dos ecossistemas brasileiros, combate à caça ilegal, impacto de espécies invasoras e recuperação de áreas degradadas.

Entre as instituições participantes estão: colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, Maple Bear Belém, Colégio São Paulo, Espaço da Criança e Centro de Ensino Integrado Hage; Step by Step Escola de Educação Bilíngue; Colégio Militar de Belém (CMBEL) e Colégio Santa Catarina de Sena.

Formação e impacto educacional

O TBR é reconhecido como um torneio que estimula competências em STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), promovendo ainda valores como ética, respeito e responsabilidade socioambiental. Além da disputa por troféus regionais, as equipes terão a chance de se classificar para a etapa nacional, representando o Pará em um cenário de maior visibilidade.

Desde sua criação, em 2010, o TBR já impactou mais de 100 mil crianças e jovens em todo o Brasil. No Pará, a competição passou a ser realizada a partir de 2018, com a chegada da representação da Zoom Education for Life na região, disse Yan Melo, coordenador pedagógico do TBR no Norte. Ainda segundo ele, o evento tem como objetivo preparar os estudantes para o desafio do mundo tecnológico e científico, unindo pesquisa, inovação e responsabilidade social.

Categorias e avaliação

Os participantes competirão em cinco categorias, divididas por faixa etária:

• Kids 1 (5 a 7 anos)

• Kids 2 (7 a 10 anos)

• Middle 1 (10 a 12 anos)

• Middle 2 (12 a 15 anos)

• High (15 a 19 anos)

As equipes serão avaliadas em quatro critério, cada uma correspondendo a 25% da nota final: mérito científico; organização & método; tecnologia & engenharia; desafio prático

Apoio

O evento conta com o patrocínio e apoio de empresas e parceiros que acreditam no impacto social da iniciativa, entre eles:

• Zoom Education

• Play Games

• Maioca Sorveteria

• Nanay Café

• HAVANNA

• Scoutinho Maker

• PUBLIQue Comunicação Visual

• Sarraf Fotografia

Serviço

• Evento: Torneio Brasil de Robótica – Regional Norte

• Data: 27 de setembro de 2025

• Horário: 8h às 18h

• Local: Estação das Docas – espaço feira Boulevard, Belém (PA)

• Organização: R2E – Regional Norte

• Entrada: Gratuita e aberta ao público

• Mais informações: www.torneiobrasilderobotica.com.br