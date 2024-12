Torneio de Robótica no Sesi Ananindeua traz soluções criativas para problemas ambientais nos oceanos

Projetos de robótica voltados para solucionar problemas ambientais nos oceanos são o tema deste ano do Torneio Sesi de Robótica First Lego League. O evento começou nesta quinta-feira, 5 de dezembro, e segue até sexta-feira, dia 6, reunindo mais de 200 estudantes dos estados do Pará, Acre e Rondônia. Aberta ao público, a competição desafia os jovens a propor soluções criativas para problemas que afetam os oceanos, como a poluição, o aquecimento das águas e a preservação dos habitats marinhos.

Torneio de Robótica no Sesi Ananindeua Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

O tema desta temporada, intitulado “Submerged”, convida os competidores a propor ideias que unem tecnologia e inovação para enfrentar os desafios ambientais dos oceanos. Entre os projetos apresentados estão um filtro de fibra de coco para captação de microplásticos, redes de pesca biodegradáveis e um aplicativo para monitorar a presença de sargaço nas praias paraenses.

Márcia Arguelles, gerente executiva de Educação do Sesi Pará, destacou o impacto do torneio na formação dos jovens, “Este é um evento transformador. Reunimos estudantes de escolas públicas, privadas e de projetos independentes para criar soluções viáveis para problemas reais. Estamos inspirando as futuras gerações a usar a tecnologia como ferramenta de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável”, afirma.

Márcia Arguelles, Gerente Executiva de Educação do Sesi (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Quatro categorias e muita criatividade

Os participantes, com idades entre 9 e 15 anos, competem em quatro categorias principais: Design do Robô, Desafio do Robô, Core Values (valores como inclusão e trabalho em equipe) e Projeto de Inovação, no qual os estudantes precisam aplicar o tema da temporada ao cotidiano.

No Desafio do Robô, as equipes devem programar robôs para cumprir 15 missões em um tapete oficial, incluindo capturar, transportar e ativar objetos relacionados à temática ambiental. Já no Projeto de Inovação, ideias como um equipamento para monitoramento de manguezais e uma plataforma com inteligência artificial para identificar espécies marinhas mostram a criatividade e o potencial dos competidores.

Uma experiência única para os participantes

Entre as equipes em destaque está o grupo de estudantes do Senai de Bragança, que apresentou um protótipo para monitoramento de caranguejos nos manguezais. João Paulo Silva Ferreira, de 14 anos, contou como o projeto nasceu de uma dissertação acadêmica adaptada pela equipe, “Usamos uma bateria solar e sensores para medir a luminosidade e umidade dos manguezais. Melhoramos o sistema para fornecer dados mais precisos sobre o calendário de defeso do caranguejo. É incrível ver nossa ideia funcionando e saber que ela pode ajudar a preservar o meio ambiente”, relata.

Equipe Tubatronics, representantes do Senai Bragança ()

Envolvimento da comunidade

O evento está aberto ao público nos dois dias de competição, permitindo que visitantes conheçam o universo da robótica educacional e se inspirem nas inovações propostas pelos jovens. Para Márcia, essa interação é fundamental para ampliar o impacto do torneio:

“A robótica educacional tem o poder de engajar tanto os participantes quanto a comunidade. Quem visitar o torneio vai entender a importância de iniciativas como essa para criar soluções reais para problemas urgentes, como a preservação dos oceanos.”

O Torneio Sesi de Robótica reforça a relevância da educação tecnológica como ferramenta para um futuro mais sustentável e evidencia o talento dos jovens da região Norte do Brasil. As equipes vencedoras terão a oportunidade de disputar etapas nacionais e, possivelmente, internacionais, levando suas ideias inovadoras a um público ainda maior.

Serviço:

Torneio Sesi de Robótica First Lego League

Entrada gratuita ao público

Data: Até sexta-feira (6)

Hora: 8h às 17h

Local: Sesi Ananindeua (Rodovia Mário Covas, próximo a rodovia Transcoqueiro, Coqueiro).