Curso de robótica: o que é, para que serve e por que está crescendo no Pará

A robótica vem ganhando espaço nas escolas públicas de Belém, especialmente com o Clube de Robótica e Inovação, que só no último semestre capacitou cerca de dois mil alunos e 200 professores. O curso, que faz parte das trilhas formativas do clube, tem se mostrado essencial para preparar estudantes para o mundo tecnológico. Mas afinal, o que é um curso de robótica e para que serve?

A iniciativa do Clube de Robótica adota a abordagem STEAM, que integra Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, e incentiva o aprendizado ativo com metodologias como o Design Thinking. Nos Centros de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica, alunos das redes públicas de Belém participam de trilhas como robótica, fabricação digital, inteligência artificial e realidade virtual. Um estudo do Itaú Social destaca como essa metodologia está revolucionando o ensino no Pará.

O que é o curso de robótica?

Mais do que construir robôs, o curso de robótica é uma experiência multidisciplinar que integra conhecimentos de matemática, física, eletrônica, programação e até mesmo design. As aulas são práticas e estimulam o aprendizado ativo, onde os alunos criam soluções para desafios reais do dia a dia, usando tecnologias modernas.

Os estudantes aprendem a montar sistemas mecânicos, como robôs e carrinhos de controle remoto, e a trabalhar com placas eletrônicas como o Arduino, que dão “vida” aos robôs por meio de comandos programados. Além disso, a programação, que permite controlar as ações dos robôs, desenvolve o raciocínio lógico e o pensamento estratégico.

Para que serve o curso de robótica?

O objetivo principal do curso é preparar os jovens para interagirem com as tecnologias que dominam o mundo atual e futuro. A robótica desenvolve habilidades fundamentais, tais como:

Raciocínio lógico: ao programar e montar robôs, os alunos aprendem a resolver problemas complexos, dividindo-os em etapas menores e lógicas.

Trabalho em equipe: muitas atividades são realizadas em grupos, o que estimula a colaboração, a comunicação e o respeito às ideias diferentes.

Criatividade e resolução de problemas: os estudantes são incentivados a criar soluções inovadoras para desafios práticos, desenvolvendo pensamento crítico e autonomia.

Além disso, o curso torna o aprendizado mais dinâmico e contextualizado, conectando conteúdos teóricos da sala de aula à prática com tecnologias como impressoras 3D, cortadoras a laser e realidade virtual.

Curso de Robótica capacita dois mil alunos e 200 professores em Belém e transforma o aprendizado nas escolas públicas. (Divulgação/Clube de Robótica e Inovação)

Impacto do Clube de Robótica em Belém

Criado pelo professor Rafael da Luz Herdy, o Clube de Robótica e Inovação é uma iniciativa que já capacitou milhares de estudantes e educadores na capital paraense. Reconhecido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e financiado pelo ProDEP, o clube oferece estrutura e suporte para que alunos e professores tenham acesso a essa formação tecnológica.

No último semestre, o curso impactou diretamente cerca de dois mil alunos e 200 professores. "Nosso objetivo é transformar as escolas públicas em berçários da floresta, nos quais os alunos se tornam protagonistas, criando soluções práticas para desafios reais com autonomia e criatividade. Com esse reconhecimento, agora temos condições de criar novas oportunidades para nossos estudantes", explica Rafael.