Retorno irregular coloca em risco vida de quem trafega na avenida Hélio Gueiros, em Ananindeua

Condutores de carros particulares e de motocicletas continuam fazendo retornos irregulares na avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Essa prática representa riscos de acidentes para quem transita naquela área. Em setembro deste ano, um motociclista morreu ao colidir com um caminhão que fez esse retorno proibido.

Na manhã desta quarta-feira (4), a Redação Integrada de O LIBERAL esteve na avenida Hélio Gueiros e flagrou essas irregularidades. Para encurtar caminho, a todo momento os condutores fazem esses retornos irregulares. Eles passam pelas aberturas feitas no canteiro central da pista. E a avenida apresenta um fluxo intenso de veículos.

O auxiliar de escritório Madson Costa, 24 anos, disse que a maioria dos motoristas acha que esses retornos são uma “facilidade” para encurtar as distâncias. "Mas acaba, na verdade, colocando em risco sua vida e a vida de outras pessoas”, disse ele, que trabalha perto de um desses retornos irregulares. Ele lembrou que, recentemente, houve aquele acidente com morte. Madson afirmou que o poder público deveria fechar esses retornos. “Eu sei que é complicado, porque as próprias pessoas destroem, para abrir esse retorno”, disse. Ele acrescentou que deveria haver mais fiscalização para coibir essas irregularidades.

Autônoma Márcia Benjó: "O que no começo beneficiava os moradores terminou em tragédia" (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

A autônoma Márcia Benjó, 50 anos, mora perto do retorno onde, em setembro, houve o acidente com morte. Ela afirmou que, no começo, “todo mundo ficou feliz” com essa abertura no canteiro central, porque encurtava o caminho dos motoristas. “Era bem na saída da minha casa. A gente tem carro e precisava”, contou. “Mas, depois, quando a gente começou a assistir vários acidentes, com morte, confusões, brigas feias, a gente percebeu que aquilo que estava nos beneficiando acabou causando muita tragédia”, contou. “Aí, veio o arrependimento para todos. O que a gente pede é que a prefeitura feche ou coloque uma sinalização boa”, disse. “A gente não aguenta mais ver acidente todo dia”, completo. Em setembro, um caminhão saiu de um posto de gasolina e fez esse retorno proibido, quando houve o acidente com o motociclista. Ele morreu na hora.

O que diz a Prefeitura de Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran), informa que realiza rondas constantes na avenida Hélio Gueiros para garantir a segurança no trânsito. De acordo com dados recentes, foram registradas 37 infrações via radar relacionadas a operações de retorno em locais proibidos pela sinalização na referida avenida em 2024, conforme o artigo 206 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Essa infração é classificada como gravíssima, acarretando 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa correspondente. A avenida Hélio Gueiros conta com dois retornos semaforizados, que oferecem total segurança para os condutores e pedestres. A Semutran alerta que qualquer condutor flagrado desrespeitando as normas será devidamente autuado. "Seguimos empenhados na fiscalização e no cumprimento das regras de trânsito para garantir uma circulação mais segura para todos", afirma.