Motociclista faz retorno irregular e causa acidente no Benguí

Um motorista ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido, neste sábado (12), na estrada do Bagé, no bairro do Benguí, e cuja via principal é a avenida Centenário. Segundo apurou a Redação Integrada, um motociclista fez retorno em um local proibido. Nesse momento, o condutor do Honda City preto, Márcio Miranda Nassar, 35 anos, tentou desviar para evitar a colisão. Só que, ao fazer essa manobra, perdeu o controle do automóvel, subiu a calçada e bateu em dois postes até parar.

Ele ficou preso nas ferragens. A porta amassada o impedia de respirar. Márcio foi retirado do veículo pelo morador Ricardo Nunes. Ainda segundo essa versão inicial, os bombeiros chegaram uma hora depois no local. A vítima foi levada para receber atendimento médico em um hospital. E, por volta das 14 horas, seus familiares aguardavam a retirada do carro pelo guincho. Uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) esteve no local.

Outras informações apuradas no local indicam que o motociclista que causou o acidente deixou o local sem prestar socorro à vítima. Esse condutor da moto não foi identificado. A Redação Integrada já solicitou, por e-mail, um posicionamento do Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.