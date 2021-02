Motociclista faz retorno irregular perto do Detran e é atingido por van da Polícia Militar

Após realizar um retorno irregular na Avenida Augusto Montenegro, em frente à sede do Departamento Estadual de Trânsito em Belém, um motociclista e o carona foram arremessados do veículo após se chocarem com uma van da Polícia Militar na pista expressa do BRT. O acidente ocorreu no meio da manhã desta sexta-feira (5).

De acordo com informações da capitã Érika, da PM, que atendeu a ocorrência, motociclista e o carona foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, e não correm risco de morte.

Após a manobra irregular, que teria ocorrido quando o sinal estava fechado para o motociclista, os dois ocupantes da moto ainda foram arremessados por cerca de 100 metros.

Já os dois policiais militares que estavam no carro da corporação, não tiveram ferimentos e passam bem.