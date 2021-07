Retorno de Salinas é tranquilo na BR-316 nesta tarde

O movimento de retorno de veranistas de Salinópolis, no Nordeste do Pará, um dos locais mais procurados na temporada de férias de julho no Estado, mostra-se tranquilo neste final de tarde de domingo (25). A tendência é o fluxo se intensificar no começo da noite.

Por volta das 13h, um acidente ocorreu na PA-444, estrada de acesso à Praia do Atalaia, envolvendo dois carros de passeio. Um dos condutores se recusou a fazer o teste de consumo de bebida alcoólica e foi autuado.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) atuam na fiscalização de carros e outros veículos nos 18 quilômetros iniciais da rodovia BR-316, de chegada à capital paraense.

A Reportagem de O Liberal permanece monitorando o retorno dos veranistas para Belém neste penúltimo final de semana de julho.