Domingo tem praias lotadas em Salinópolis

A praia do Atalaia, em Salinópolis, já estava bastante movimentada nas primeiras horas da manhã deste domingo (25), que encerra o penúltimo final de semana de julho. O dia amanheceu bastante nublado, mas por volta das 11h o sol já estava brilhando novamente.

Com a preamar durante a manhã e com estimativa de durar até às 14h, agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) fecharam o acesso para os carros no Pontal da Pedra, logo na entrada da faixa de areia.

A expectativa é que o fluxo seja liberado por volta das 16h. De acordo com agentes no local, nenhum acidente grave foi registrado no início da manhã. Eles foram acionados apenas para uma ocorrência: uma batida leve entre dois carros. Ninguém se feriu.

Bom para o banho: manhã teve acesso limitado de veículos no Atalaia (Igor Mota / O Liberal)

Na faixa de areia do Farol Velho, o Corpo de Bombeiros montou patrulha fixa com o objetivo de orientar os banhistas sobre as pedras no local, que por conta da cheia da maré podem passar despercebidas.

“Chegamos por volta das 7h30 para colocar as bandeiras e ir conversar com os visitantes, especialmente nessa parte mais para a direita que faz divisa com o Atalaia. Queremos prevenir acidentes até a maré vazar de novo”, afirma o cabo Elcídio, que coordena a ação no local.

Praias de Salinópolis lotaram (Igor Mota / O Liberal)

Praias amanhaceram de novo com grande volume de lixo



Antes dos bombeiros chegarem para a orientação aos banhistas, já havia outros trabalhadores no local. Isso é porque nas primeiras horas da manhã, diversos garis e catadores já estão a postos para separar os materiais descartados irregularmente na areia da praia do Atalaia e criar pequenos montes que ajudam na limpeza do local.

Depois, uma escavadeira faz o recolhimento dos resíduos previamente organizado pelos colaboradores, que chegam por volta de 6h na praia. O trabalho é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saneamento de Salinópolis com a Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Salinópolis.

Trabalho na areia começou cedo para garis (Igor Mota / O Liberal)

Diariamente, um caminhão recolhedor de lixo faz duas voltas pela praia, em ambos os sentidos, para evitar o acúmulo de resíduos. Mesmo assim, o número de latas de alumínio e garrafas de vidro descartados na areia era significativo nesta manhã de domingo, apesar de menor do que o registrado na semana passada.

A redação integrada de O Liberal segue acompanhando a movimentação no litoral paraense.