Volta pela BR-316 tem fluxo tranquilo na tarde deste domingo

A volta dos veranistas para Belém via BR-316 está calma no início da tarde deste domingo (25). Apesar do fluxo grande de carros em todas as faixas, não há registros de lentidão nem de engarrafamentos no retorno dos balneários do nordeste paraense.

Na altura de Santa Izabel, o trânsito está um pouco mais lento que no restante do trajeto, mas segue normalmente já na entrada de Marituba.

A redação integrada de O Liberal segue monitorando o trânsito na rodovia neste domingo.