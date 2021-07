Detran registra 124 infrações por direção sob a influência de álcool em Salinópolis

De 1ª a 22 de julho, foram registradas 124 infrações por direção sob a influência de álcool no município de Salinópolis, nordeste paraense, onde as praias ficam geralmente movimentadas durante as férias do meio do ano. O balanço é da Operação Lei Seca, realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), na praia do Atalaia.

Do total de infrações por alcoolismo, 20 condutores foram enquadrados por crime de trânsito por dirigirem com níveis de consumo alcoólico a partir de 0,4 miligramas de álcool.Todos os casos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos administrativos.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a alcoolemia incorre em multa de R$ 2.934,70, recolhimento do veículo e perda do direito de dirigir.

A Lei Seca integra a Operação Verão do Detran, que tem o objetivo de coibir infrações de trânsito causadas pela combinação de álcool e direção. Os agentes de trânsito realizam barreiras de fiscalização 24 horas na PA 444, nos dois sentidos da via. Os condutores que passam pela barreira são submetidos ao teste do etilômetro.

Até o momento, 24 pessoas foram autuadas por se recusaram a fazer o teste. Outros quatro motoristas foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil por corrupção ativa ao tentarem subornar os agentes após serem flagrados embriagados. Um dos casos foi filmado pela câmera instalada no uniforme do agentes. As imagens já foram encaminhadas à Secretaria de Segurança.

Segundo o Detran, de quinta a domingo e o retorno da praia são os principais dias e horários de maior registro de infrações. O órgão orienta os condutores a evitarem a ingestão de bebida alcoólica.

"O certo é não beber, mas se beber, repasse a direção do veículo a quem não tenha consumido bebida. Não beber ao dirigir é um ato de responsabilidade que salva vidas", destacou o diretor tecnico-operacional do Detran, Bento Gouveia. A Operação Verão do Detran segue até o próximo dia 03 de agosto.