Primeiro dia de retomada de aulas presenciais tem baixa adesão de estudantes em Belém

Seguindo o calendário das Secretarias de Estado de Educação (Seduc) e de Saúde (Sespa), os estudantes do 3º ano do ensino médio, 5º e 9º anos do fundamental, além dos concluintes do Educação de Jovens e Adultos (EJA) puderam retornar às aulas presenciais nesta segunda-feira (2). No entanto, poucos alunos voltaram para as escolas em Belém.

Na Escola Visconde de Souza Franco, localizada no bairro do Marco, uma pequena quantidade de jovens esperavam, no pátio do colégio, o início das atividades escolares dentro da sala de aula. O aluno João Lucas, 19 anos, era um deles. "Falaram pra gente aguardar um pouco que logo iria começar a aula, então estamos esperando. Não sei se meus amigos virão", comentou.

Já na Escola Marechal Cordeiro De Farias, no Souza, não havia presença de estudantes, conforme informou um servidor. Ele conta que o colégio está passando por limpeza e aguarda a volta dos alunos a partir da quarta-feira (4). No mesmo bairro, na Escola Pedro Amazonas Pedroso, também não houve aula nesta segunda-feira. Alguns pais de alunos foram ao local para saber informações a respeito das atividades escolares da instituição de ensino.

O plano de retomada das aulas presenciais no Pará foi apresentado no último 23 de julho pelo Governo do Estado, Seduc e Sespa. As aulas estavam suspensas desde o começo da pandemia da covid-19, em março de 2020. No atual formato das aulas híbridas, as famílias escolhem como querem fazer, mas podem seguir no remoto. Tudo será por etapas e com calendários específicos e as turmas não retornam todas de uma única vez. Inicialmente, a aplicação do plano tem 25% de presença nas salas

Por meio de nota, a Seduc informou que a Escola Estadual Cordeiro de Farias está em obras e será entregue em breve para o retorno presencial. Em relação à escola Pedro Amazonas Pedroso, a pasta disse que foi feita uma intervenção elétrica, retornando com as atividades presenciais em 10 dias. “Por fim, reiteramos que os alunos seguem com o ensino não presencial por meio do Todos em Casa Pela Educação”, diz o comunicado.

A representação dos professores também se manifestou sobre o retorno das aulas. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) promoverá nesta quarta-feira (4), às 19h, uma assembleia geral com objetivo de discutir o retorno das aulas presenciais, informou a coordenadora estadual Silvia Letícia da Luz. A educadora disse que uma greve humanitária pode ser realizada caso o retorno presencial seja mantido, sem que os professores tenham tomado ao menos a segunda dose da vacina contra a covid-19, prevista para final de agosto.

“Com o encerramento do veraneio, vários estudantes vão retornar das praias e balneários, lugares onde ocorreu bastante aglomeração, para as salas de aula. Sabemos o quanto isso é perigoso, pois muitos desses jovens nem sequer foram vacinados, assim como suas famílias, isso põe em risco os profissionais da educação. Infelizmente, há possibilidade dos casos de covid-19 aumentarem na cidade depois das férias escolares”, disse Silvia Letícia. A coordenadora teme também com os riscos de contaminação da variante Delta.

“Nós queremos voltar às salas de aula, fará bem, inclusive à saúde mental dos professores que estão nesse tempo todo dentro de suas casas, no entanto, a pandemia ainda não acabou e nós ainda tememos pelo perigo que é a variante Delta”, ressaltou. Outro fator que preocupa o sindicato refere-se à estrutura das escolas. "Sabemos que várias escolas foram reformadas e outras não, elas precisam estar adequadas para receber alunos e professores, pois as não reformadas possuem problemas de encanação, eletricidade e falta de ventilação”, explicou.

A coordenadora acrescentou que a proposta de ensino híbrido precisa ser revista, pois não há carga horária para atender alunos presencialmente e em formato online. “Seria interessante se, ao menos, as aulas presenciais fossem transmitidas virtualmente, assim como ocorre na rede particular, os educadores não possuem carga horária para ministrar aulas na escola e preparar um material online”, finalizou.