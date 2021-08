Baixa procura por cadernos e mochilas garante queda no preço na volta às aulas

O preço de mochilas e cadernos, itens essenciais na lista de compras do material escolar, está mais barato em algumas lojas de Belém. Segundo a responsável pelo departamento em um desses locais de venda, o motivo seria a baixa demanda pelos produtos no último ano, devido à pandemia. Em um estabelecimento localizado no bairro da Pedreira, em Belém, por exemplo, os cadernos da coleção antiga estão com 20% de desconto.

A administradora Mileny Nery, de 37, aproveitou uma ida ao centro para comprar caderno para os dois filhos, Heitor, de 11 anos, e Júlia, de 9, que cursam o 6º e o 3º ano, respectivamente, no Colégio Pequeno Príncipe. Residente na rodovia Augusto Montenegro, ela conta que muito do material comprado em 2020 foi aproveitado. “Estou comprando agora somente o básico que está faltando, além do caderno, borracha, apontador, marca texto, cola. As mochilas que compramos ainda estão novas, porque não foram quase para a escola. Foram somente em junho e retomam agora em agosto”, pontuou.

Mileny conta ainda que observou uma variedade pequena na oferta dos itens mencionados na loja da Pedreira. “Tem pouca opção, mas tem muitos produtos com desconto, principalmente os cadernos, que são os itens mais caros, assim como as mochilas. Aí aproveitei para comprar logo o que faltava”, concluiu.

A encarregada da seção da loja, Lucilene Silva, pontua que novos modelos de caderno estão chegando ainda nessa semana e que por isso os produtos antigos estão em promoção. “O que os estudantes procuram são os novos, né, então estamos dando desconto no estoque antigo, também das mochilas, para vender o que tivermos”, afirma.

Mas a expectativa de venda é boa, especialmente no fim da semana, que é quando estará mais próximo do início das aulas. “Tem muita gente viajando ainda, chegando de viagem, e as pessoas sempre deixam para a última hora. Aí o movimento está meio devagar, mas daqui para o final da semana melhora. A gente também trabalha com delivery, esse movimento começou a aumentar. A pessoa manda a lista para a gente, depois mostramos os produtos e mandamos entregar. Esperamos que sejam boas, as vendas, para recuperarmos, porque caímos pelo menos a metade desde o início da pandemia”, finaliza.

A adolescente Yasmin Melo, de 14 anos, cursa o nono ano na Escola Donatila Lopes, localizada na travessa Mauriti, bairro do Marco. Ela aproveitou uma folga para ir com o irmão Yudi, de 10 anos, também comprar cadernos novos, já que as aulas presenciais serão retomadas na próxima semana em toda a rede estadual de ensino do Pará. “Tudo que comprei início do ano eu tenho, marcador, lápis de cor, borracha, lápis, marca texto, mochila, aí viemos comprar cadernos. Mas pensamos que estava 20 reais, e tem vários de 40, aí escolhemos os mais baratos”, diz.