Helder confirma que aulas na rede estadual retornam no dia 2 de agosto

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirma que as aulas da rede estadual retornam no dia 2 de agosto deste ano. A hipótese á vinha sendo levantada, mas ganhou uma nova confirmação nas redes sociais. O perfil oficial do chefe do executivo estadual respondeu a um questionamento sobre o retorno das aulas por conta do avanço da vacinação contra covid-19.

A retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino se baseia nos estudos científicos dos órgãos de saúde. O retorno está previsto para o dia 02 de agosto e ocorrerá de forma híbrida, iniciando com 25% do número de alunos. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 29, 2021

"A Seduc dará continuidade ao movimento “Todos Em Casa Pela Educação. Além disso, todos os protocolos de biossegurança em prevenção à Covid-19 serão garantidos para a comunidade escolar da rede pública estadual", seguia dizendo o perfil oficial do governador do estado.

A meta do Governo do Estado é que todos os paraenses adultos, a partir de 18 anos, tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra covid-19 até o final de agosto. Professores e alguns trabalhadores da educação já receberam a primeira dose.