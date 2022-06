Restaurantes de Belém projetam maior movimento no Dia do Namorados

No dia dos namorados, celebrado no Brasil em 12 de junho, a expectativa do comércio e do setor de serviços é de aumento nas vendas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Pará (Abrasel) espera que, em 2022, após dois anos inteiros de pandemia da Covid-19 e restrições, o faturamento dos estabelecimentos seja pelo menos o triplo do que o normal.

Para isso, na capital paraense, os locais já trabalham com promoções e novidades para atrair o público, como é o caso do restaurante Camarada Camarão, localizado no piso 4º do Boulevard Shopping.

De acordo Sylvio Drummond, CEO do Grupo Drumattos, entre os atrativos do restaurante para chamar a atenção dos clientes está a venda de pratos especiais para o dia, todos assinados pelo chef francês François Schmitt, como, por exemplo, o Camarão Bossa Nova, Gratinado Imperial, Spaghetti Romano, além de uma vasta lista de vinhos.

“Chegamos em Belém faz pouco tempo e já estamos conseguindo oportunizar esse intercâmbio de sabores com as iguarias daqui e também com as que trouxemos para somar. Oferecemos diversas variedades de combinações, além de uma carta de vinhos que combinam com a data. Nossas expectativas são as melhores”, comenta.

Outra opção especial para os casais vivenciarem antes, durante e depois da data é o Festival Sabores da Amazônia, que oferece iguarias típicas do Estado, além do happy hour que ocorre todos os dias, das 17h às 20h, com chopp, drinks e whisky pela metade do preço.