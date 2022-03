Restaurante vegano em Belém: confira lista de lugares com comidas veganas

Cada vez mais, a população brasileira vem buscando alternativas para consumir menos carne ou até mesmo excluir completamente qualquer produto de origem animal do cardápio. Essa informação foi divulgada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), em uma pesquisa feita em 2021, que constatou que um terço da população já está optando por comer comidas veganas nos estabelecimentos alimentícios. Apesar de não ter dados específicos sobre a quantidade de veganos ou vegetarianos em Belém, esse público vem ganhando, gradativamente, mais espaço nos restaurantes da cidade, que agora procuram se adaptar a essa realidade e colocar opções sem origem animal nos cardápios. Pensando nisso, o Oliberal.com separou uma lista de lugares adeptos ao veganismo. Se você for vegano, confira onde comer em Belém.

Veg Burger

Antigo espaço fisíco da Veg Burger. (Reprodução / Instagram)

Muito conhecida pelos veganos de Belém, a Veg Burger oferece um cardápio variado, que vai de refeições a um pequeno empório de frango, calabresa e burger do futuro. Entre as opções de lanche, está o hambúrguer de lentilha vermelha, esfirra de pupunha com jambu, lanchão de tofu defumado e coxinha de brócolis. O empreendimento irá inaugurar neste sábado (05/03), seu novo espaço físico.

Novo endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 517. Entre Antônio Barreto e Domingos Marreiros.

Rede social: @vegburger_

Purão Vegano

Restaurante a quilo Purão Vegano. (Reprodução / Instagram)

Inaugurado a pouco tempo, o Purão Vegano é o primeiro buffet a quilo de alimentação vegana de Belém. O restaurante funciona de segunda à sábado, de 11h30 às 15h, e tem um cardápio do dia específico, com 10 pratos que variam entre legumes no molho cremoso, ensopado de ervilha com jambu, empadão de palmito, tender ao molho de laranja e muitas outras variedade.

Endereço: Largo da Palmeira, na rua Padre Prudêncio, 166, no antigo Govinda do Comércio.

Rede social: @puraovegano

Canto Coworking

Espaço para café, almoço e trabalho Canto Coworking. (Reprodução / Instagram)

Quer um lugar para comer, trabalhar ou só relaxar com uma bela vista? O Canto Coworking oferece isso e muito mais. Para os veganos, pratos como tortillas e dips, torradas com abacate e hommus com cogumelos, bowls de cogumelos com brócolis e castanha podem ser encontrados facilmente no cardápio.

Endereço: No 1º andar do Ed. Manoel Pinto da Silva.

Rede Social: @canto.coworking

Namata Café

Namata Café. (Reprodução / Instagram)

O espaço Namata é um local para aqueles que gostam de apreciar um bom paisagismo, mas para quem quer almoçar, tomar um drink com os amigos ou até mesmo só um café, o lugar é ideal para chamar aquele seu amigo vegano e tem uma vasta variedade no cardápio, onde vários pratos podem ser adaptados para aqueles que não consomem nada de origem animal. As opções vão de hambúrguer a arroz paraense vegano e risoto. O cardápio completo pode ser visto aqui.

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 287.

Rede social: @namata.cafe

Govinda Restaurante

Restaurante vegano Govinda. (Reprodução / Instagram)

O velho conhecido dos veganos não poderia faltar na lista O Govinda Restaurante é uma opção para aqueles que querem fazer uma refeição completa, com entrada (salada), prato principal, bebida e sobremesa. O cardápio varia de acordo com o dia, porém, sempre com três opções para os clientes, que podem desfrutar de maniçoba vegana, feijoada, escondidinho de jaca entre outras variedades.

Endereço: R. dos Mundurucus, 1800.

Rede social: @govindarestaurante

Bolo de Cristal Veg

O Bolo de Cristal Veg é um opção para os veganos amantes de doces. (Reprodução / Instagram)

Apesar de não ter espaço físico, o Bolo de Cristal Veg é uma ótima alternativa para os veganos que amam doces. O empreendimento virtual oferece bolos, tortas de caramelo salgado, docinhos à base de castanha de caju, croissants e biscoitos. Os interessados podem encontrar o cardápio completo aqui e entrar em contato para fazer encomendas.

Rede social: @bolodecristalveg

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)