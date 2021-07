Restaurante Popular de Belém reabre para venda de refeições a R$ 2 presencialmente

O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, da Prefeitura Municipal de Belém, voltou a fazer os atendimentos presenciais. Nos últimos cinco meses, o serviço que vende refeições ao preço popular de R$ 2 esteve funcionando apenas com delivery. Uma medida de segurança sanitária devido à pandemia de covid-19. Por dia, são cerca de mil refeições. E isso pode ser considerado um retrato das limitações financeiras de muitas pessoas na capital. O estabelecimento fica na rua Aristides Lobo, nº 290, bairro Campina.

As refeições servidas no Restaurante Popular são preparadas com nutrientes balanceados e de boa qualidade, contendo de 600 a 800 calorias. O nutricionista do restaurante, Matheus Souza, afirma que a bandeja é composta por uma proteína — que é variada durante a semana entre carne bovina, peixe ou frango —, e outros elementos como o arroz ou macarrão, feijão, farofa, salada e uma sobremesa, que é uma fruta da safra.

Cada refeição tem custo subsidiado em 78% pela Prefeitura de Belém. Enquanto o usuário paga R$ 2 pela unidade, a prefeitura arca com o custo unitário de R$ 7,10. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h15 às 10h45 para públicos prioritários (idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência) e os demais até às 14h. O Restaurante Popular é uma política de segurança alimentar executada por meio do Banco do Povo de Belém.

O fiscal do Restaurante Popular, Alfredo Beijer, explicou que estão sendo tomadas medidas de proteção -ara a retomada durante a pandemia. Entre elas permitir somente duas pessoas por mesa; fornecer álcool em gel na entrada e no interior do salão; exigir o uso obrigatório de máscara; e dar orientação para os usuários passarem o menor tempo possível dentro do salão.