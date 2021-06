Preço do litro do açaí tem alta de quase 30% no ano

Pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) mostra que o preço do litro do açaí comercializado em feiras livres e supermercados de Belém teve alta de 28,27% este ano (janeiro a maio), contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

De acordo com o levantamento da entidade, os preços do produto são diferenciados em função dos vários locais de vendas. Na última semana do mês de maio, o litro do açaí do médio foi encontrado pelo DIEESE/PA com valores entre R$ 16,00 e R$ 22,00, nas feiras. Já nos Supermercados, em média, o valor comercializado era de R$ 24,00.

O açaí grosso, nas feiras livres, estava custando entre R$ 25,00 e R$ 28,00 e, nos supermercados, em torno de R$ 34,00. Nesse caso, o reajuste no acumulado do ano chega a 19,61%.

“Como pode ser observado, qualquer tipo de açaí consumido pelos paraenses nos dias atuais continua com os preços elevados. Esta situação não se justifica, devido principalmente o volume de produção do açaí no Estado. O Pará continua sendo o maior produtor de açaí do pais, infelizmente, uma parte considerável desta produção é exportada e o que fica por aqui, fica muito caro, penalizando principalmente a população de menor renda”, diz a analisa o Dieese.

Conforme o estudo, o preço do litro do Açaí comercializado em Belém teve a seguinte trajetória: o litro do tipo médio custava, em média, na Grande Belém R$ 17,96, em dezembro do ano passado. Iniciou este ano (janeiro) sendo comercializado em média a R$ 22,32. Em abril já custava em torno de R$ 22,80 e, no mês passado, foi comercializado em média a R$ 23,04.

Em dezembro do ano passado, o litro do açaí grosso custava, em média, R$ 27,43. No mês de janeiro, passou para R$ 32,40. Em abril, foi comercializado em média a R$ 32,69 e, no mês passado, a R$ 32,81.

PREÇO MÉDIO DO AÇAÍ COMERCIALIZADO NA GRANDE BELÉM (MAIO)

GROSSO: R$ 32,81 (aumento de 0,38% em comparação a abril e de 19,61% no acumulado do ano)

MÉDIO: R$ 23,04 (aumento de 1,04% em comparação a abril e de 28,27% no acumulado do ano)