Preço da carne bovina paraense apresenta alta de 33% em Belém

O preço do kg da carne bovina consumida pelos paraenses e comercializada em açougues, feiras livres, mercados municipais e supermercados da capital no ano de 2021 e também, nos últmos 12 meses, alcançou cerca de 33,00% contra uma inflação de 8,90% calculada para o mesmo período. É o que revelam as pesquisas realizadas pelo Dieese Pará, na Grande Belém.

De acordo com as análises, em Mai/2020, o Kg da carne de primeira (Coxão Mole/Chã, Cabeça de Lombo e Paulista) foi comercializado na capital, em média, a R$ 26,87 e encerrou o ano passado (Dez/2020) sendo vendido, em média, a R$ 33,23. No início deste ano (Jan/2021), o produto já estava chegando à mesa dos consumidores com um valor, em média, de R$ 33,62. Já em Abril/2021, o valor chegou, em média a R$ 35,09 e no mês passado Mai/2021 foi comercializada em média a R$ 35,79.

Com isso, o Kg do produto apresentou alta de preço de, cerca de, 2,00% no mês de Mai/2021 em relação ao mês de Abril/2021. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano (Jan-Mai/2021), o reajuste acumulado alcançou quase 8,00% contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE) e nos últimos 12 meses, alcançou, cerca de, 33,00% contra uma inflação de 8,90% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.