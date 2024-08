Restaurante CasaBlanca reabre as portas com novo espaço, neste sábado (10); conheça

Reinaugurado neste sábado (10), o restaurante CasaBlaca reabre as portas com um novo formato, após 14 anos fechado, para receber o público, em um espaço localizado no coração de Belém: o bairro Batista Campos, uma das áreas mais tradicionais da capital paraense.

O CasaBlanca – que no nome faz uma homenagem à cidade marroquina — tem como cenário um casarão inspirado na Bella Époque, construído em 1960 e que foi totalmente revitalizado. O espaço reúne elementos arquitetônicos históricos e traços modernos, além do requinte de sofisticação, que é marca registrada.

Com mais de 40 anos de experiência no cenário gastronômico e de eventos de Belém, o empresário Alberto Serruya falou com exclusividade ao Grupo Liberal sobre a expectativa com o novo empreendimento. “Belém sempre abraçou os meus empreendimentos e trazer o CasaBlanca de volta sempre foi uma solicitação, um pedido, porque exististia saudade desse lugar. E nós trouxemos ele de volta com uma nova roupagem, com uma nova proposta e usando ainda um pouco do que era a culinária do antigo CasaBlanca”, conta Serruya.

Alberto Serruya, proprietário do CasaBlanca (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Além do ambiente amplo e acolhedor, Serruya aposta em um cardápio já característico dos seus empreendimentos com mesas de antepastos – que são preparadas com patês, presunto de parma e queijos importados – além de entradas elaboradas e pratos diferenciados, como o bacalhau que já foi escolhido como o melhor de Belém.

“Não é um lugar só para comer e beber, aqui eles vão encontrar uma verdadeira experiência gastronômica, em um lugar que as pessoas vão poder viver seus momentos especiais, comer algo diferente, degustar um bom vinho, ouvir uma boa música”, detalhou.

A pouco mais de um ano para a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 30) que acontecerá em Belém, em novembro de 2025, Alberto Serruya destaca que o espaço está totalmente preparado com os requisitos necessários para receber o público de todo país e de diversas nações do mundo que irão desembarcar na metrópole da Amazônia.

“Esse lugar foi criado para não deixar a desejar de lugar nenhum do mundo. É uma cozinha realmente elaborada, sofisticada, então que venham as exigências que nós estamos prontos para provar que Belém vai assinar a carta que pode receber com nota 10”, afirmou o empresário.

O arquiteto paraense José Júnior, 49 anos, aproveitou a reabertura do restaurante na cidade para dar início às celebrações do Dia dos Pais ao lado da filha, Lara Leão, e destacou a importância da valorização de prédios antigos que fazem parte da história da cidade.

“É uma alegria ver uma casa tão bonita reaberta, às vezes ela estava escondida do nosso olhar. O Alberto veio e pegou a casa, colocou na parte de entretenimento, na parte de música, comida, então as pessoas podem aqui vivenciar essa arquitetura. Eu acho que isso vai fazer total diferença, o mercado fica mais aquecido e ele valoriza também o que é mais importante, que são as casas antigas de Belém”, comentou.

José Júnior e a filha Lara (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Quem também esteve presente no evento foi o casal Renato e Madel Moraes, advogado e funcionária pública, respectivamente.. Os dois contaram que tem memórias afetivas com o restaurante e agora, com a reabertura, o momento foi de reconexão com essas lembranças. “Mudou bastante coisa, está mais sofisticado e acolhedor. E é uma experiência, é resgatar lembranças de lá atras”, contou Madel.

O casal Renato e Madel Moraes contaram que reviveram lembranças no local (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Renato falou ainda sobre o cardápio. “Eu estou muito impressionado com o espaço aconchegante e encantado com a carta. O menu está maravilhoso, vontade de percorrer todo ele”, afirmou.