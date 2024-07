Projeto-piloto de habitação ribeirinha vai criar novas palafitas na Vila da Barca, em Belém

Moradores ribeirinhos da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, serão contemplados com unidades habitacionais no modelo de palafitas, valorizando a cultura ribeirinha às margens da baía do Guajará. Em fase de planejamento, o projeto-piloto “Habitação Ribeirinha”, da Prefeitura de Belém, em parceria com a Caixa Econômica Federal, atenderá, inicialmente, 8 famílias, como detalha o secretário municipal de Habitação, Márcio Freitas, em entrevista ao Grupo Liberal. Orçado em R$ 2 milhões, o empreendimento será viabilizado por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre a gestão municipal e o banco público.

O projeto-piloto, segundo a Prefeitura de Belém, será realizado em dois blocos com quatro unidades habitacionais cada. É a primeira vez que a Caixa financiará construções em palafitas, rompendo preconceitos na política habitacional brasileira. As habitações serão construídas com madeira legal e concreto armado na fundação. Será adotado o uso misto, articulando moradia, serviços e comércio. Além disso, a iniciativa permitirá a regularização fundiária em habitações palafíticas, ainda segundo a prefeitura.

Segundo a Prefeitura, às vésperas da COP-30, que será realizada em 2025, na capital paraense, o uso da madeira se destaca no cenário das mudanças climáticas, por ser o único material usado na construção civil que pode ser reposto pela natureza, além de consumir menos energia desde a extração até a produção final da habitação. Serão utilizados recursos técnicos para obter melhor conforto ambiental, maior durabilidade da madeira e outros materiais.

Projeto inédito

Além disso, a Caixa e a Prefeitura firmarão convênios com instituições acadêmicas para acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento da construção. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Habitação de Belém (Sehab), Márcio Freitas, a expectativa é que até o fim deste ano seja assinada a Ordem de Serviço da obra. Freitas ressalta ainda que o projeto, considerado inédito, poderá beneficiar moradores de outras áreas da capital que vivem em palafitas e na região das ilhas.

“A Vila da Barca tem uma vocação ribeirinha e com o rio. Muitos moradores ainda têm essa relação de pesca e a extração do açaí nas ilhas. Nesse intuito, aceitamos, junto à Caixa, projetar essas unidades. Estamos na fase de Acordo de Cooperação Técnica. Como nunca se construíram unidades habitacionais populares de madeira no Brasil, é um processo que passa por toda uma análise para que a Caixa consiga aprovar”, detalha Márcio, frisando que a proposta vem sendo tratada em diálogo com a comunidade e que a iniciativa visa proporcionar melhor qualidade de vida e saneamento básico.

Sobre um dos impactos ambientais positivos do empreendimento, o secretário explica: “É uma proposta inovadora, tanto na questão social como na técnica de engenharia, que seria fazer moradias habitacionais em palafitas. Hoje, vivemos a cultura do concreto. Este é um projeto resiliente em relação ao alagamento. Com isso, recuperamos a função da várzea nesta região. Em vez de aterrar a Vila da Barca, podemos dar funcionalidade ao rio. Será um projeto que servirá de modelo para outros no Brasil.”

Estrutura

Márcio detalha que as casas serão totalmente novas e descreve, também, como será a estruturação das unidades: “A estrutura da casa será mista. A parte estrutural será de alvenaria, de concreto. Já as vedações e a parte superior serão de madeira, que ajuda no conforto ambiental. Ainda haverá painel solar. Serão unidades de 40 a 45 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e varanda. Além das casas, haverá um píer para atracação de embarcações”, destaca ele, enfatizando a durabilidade da madeira de lei que será utilizada, em comparação ao concreto.

Sobre os demais projetos habitacionais em Belém, o titular da Sehab esclarece: “Temos outras ações que vêm diretamente melhorar a questão urbanística de Belém, como o Promaben, da bacia da Estrada Nova, que era uma área de palafitas. Além disso, temos o projeto da bacia do Mata Fome. São iniciativas que retiram pessoas de áreas de palafitas, onde já perderam a vocação ribeirinha.” “Na Vila da Barca, entregaremos ainda neste ano 164 unidades habitacionais”, completa Márcio, referindo-se aos novos apartamentos do Projeto de Habitação da comunidade.

Expectativa

Na Vila da Barca, moradores já vivem a expectativa de receber as novas moradias. Entre as pessoas que já aguardam por essa mudança está a operadora de caixa Eleosangela Carvalho, 49, que mora na comunidade há mais de 10 anos. “Para mim, é uma iniciativa excelente. Ia mudar muita coisa. A gente tem muita dificuldade de saneamento e água encanada. Seria ótima essa mudança e um futuro maravilhoso, até com empreendimentos novos aqui”, reforça ela, ao falar da expectativa da melhoria da qualidade de vida.

Quem compartilha do mesmo sentimento é a dona de casa Janaina Freitas, de 50 anos.

“Seria muito bom para que a gente pudesse ter uma estrutura melhor na Vila da Barca. Quando o projeto acontecer, vai beneficiar muita gente. Já tenho 34 anos morando aqui, junto com meu esposo e meus filhos. E eu não quero sair daqui. Não vou me desfazer da Vila da Barca, que é um local bom para se morar”, salienta.

O presidente da Associação de Moradores da Vila da Barca, Gerson Bruno Siqueira, 32, que também mora no local, avalia que a habitação no local é difícil, mas destaca a expectativa que as obras possam melhorar a vida da população e considera que o projeto precisa ser expandido para além das 8 famílias atendidas inicialmente. “A moradia na Vila é precária. O projeto-piloto é bonito, é interessante, mas precisa de planejamento. Tudo isso precisa ser bem explicado e apresentado à comunidade, para que saibam o que vai ser feito”, finaliza Gerson Bruno.